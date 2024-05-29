Avanpost упрощает аутентификацию: в Avanpost MFA+ 1.11 доступен беспарольный способ аутентификации по QR-коду

Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, представляет новый способ аутентификации в системе Avanpost MFA+ с помощью QR-кода.

Теперь для аутентификации пользователя в любые веб-приложения в Avanpost MFA+ доступна функциональность входа путем сканирования QR-кода в мобильном приложении Avanpost Authentificator. Об этом CNews сообщили представители Avanpost.

Используя этот метод, пользователям можно не проходить предварительную идентификацию. QR-код, формирующийся для аутентификации, постоянно меняется, что исключает возможность его повторного использования. При этом данный механизм безопасен: приложение Avanpost Authenticator позволяет верифицировать, в какую систему осуществляет аутентификацию пользователь, без риска подмены QR-кода злоумышленниками.

Способ аутентификации по QR-коду очень удобен для пользователей – для его использования достаточно иметь аккаунт в Avanpost Authentificator. При запуске мобильного приложения нужно лишь указать «Войти по QR-коду» и отсканировать код.

QR-код может использоваться либо как дополнение к другим факторам в рамках функциональности системы аутентификации Avanpost MFA+, либо полностью самостоятельно как отдельный метод входа, не требующий дополнительных подтверждений.

С точки зрения степени надежности и безопасности этот метод сопоставим с OTP-аутентификацией, при этом он проще для пользователя, поскольку не требует ввода OTP-кодов.

«Аутентификация по QR-коду привнесла удобство в современные стандарты безопасности. Простота использования делает этот способ очень эффективным для пользователей: поскольку смартфоны с камерой сегодня есть практически у всех, аутентификация по QR-коду не зависит от аппаратного обеспечения и работает практически на любых смартфонах, на которые установлено мобильное приложение Avanpost Authentificator, – сказал Дмитрий Грудинин, владелец линейки продуктов Avanpost MFA+/FAM. – Компания Avanpost одна из первых на российском рынке рада предложить своим клиентам эту технологию, обеспечивающую баланс между удобством использования и безопасностью».

Система Avanpost MFA+ позволяет подбирать подходящий метод аутентификации для различных категорий пользователей. Можно динамически настраивать методы аутентификации, исходя из того, в какое приложение какие пользователи проходят аутентификацию. Данная функциональность также доступна в Windows Logon – вход на рабочие станции под управлением OC Windows без использования пароля.

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Avanpost – российский вендор в области безопасности идентификационных данных.

Компания предоставляет своим клиентам масштабируемую платформу, позволяющую перейти от фрагментарной стратегии аутентификации и управления доступом к целостному подходу обеспечения безопасности предприятия. Продукты Avanpost являются полностью собственной разработкой компании и не базируются на Open-Source решениях. Включены в реестр отечественного ПО, удовлетворяют требованиям безопасности информации и сертифицированы ФСТЭК, применимы в ГИС, ИСПДн, КИИ, КВО.