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ГПБ ГС-инвест Avanpost Device Control
УПОМИНАНИЯ
|31.07.2025
|Avanpost Device Control – решение для безопасного доступа к корпоративным ресурсам с любых устройств 1
ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:
|ГПБ - ГС-инвест - Avanpost FAM - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator - Avanpost MFA 40 1
|Zecurion Zlock DLP Device Control 82 1
|Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 502 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1130 1
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