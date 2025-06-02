Российский рынок ОС, СУБД и прочего инфраструктурного ПО вырос и приблизился к показателям 2021 года

Рынок инфраструктурного ПО в России в 2024 г. вырос на 28% и после спада в 2022–2023 гг. почти вернулся к показателям 2021 г.



Рост рынка инфраструктурного ПО

Рынок инфраструктурного программного обеспечения (ПО) в России в 2024 г. вырос на 28% до 132 млрд руб., почти вернувшись к показателям 2021 г. (133 млрд руб.), пишут «Ведомости» на основании обзора консалтинговой компании Strategy Partners.

Инфраструктурное ПО — операционные системы (ОС), системы управления базами данных (СУБД), резервное копирование, решения для администрирования инфраструктуры, виртуализация, контейнеризация, управление сетями и биллинговые системы.

Сегмент СУБД, в частности, за год вырос на 35% (до 39,6 млрд руб.), а объем рынка виртуализации — на 37% (до 13,8 млрд).

Доля российских вендоров

Доля топ-5 российских вендоров инфраструктурного ПО составила 54% в 2024 г., тогда как в 2023 г. она была 47%. Цены на такой софт от отечественных разработчиков выросли в среднем на 10% по сравнению с 2023 г., что соответствовало темпам инфляции, указано в обзоре Strategy Partners.

В сегменте СУБД на российских производителей приходилось 73% рынка. Топ-3 российских компании (Postgres Professional, Arena Data и группа «Астра») увеличили долю до примерно 38% рынка. В 2023 г. она составляла 32%.

В сегменте виртуализации на долю российских производителей приходилось 74%. Топ-3 российских компании — «Базис», «Орион», группа «Астра».

Выручка российских производителей ОС на конец 2024 г. составила 55% (15,55 млрд руб.), показатель 2023 г. — 48% (11,18 млрд руб.). В числе ключевых российских игроков названы группа «Астра» (Astra Linux, 76%), «Ред софт» («Ред ОС», 12%), «Базальт» (BaseALT, 10%). Они в 2024 г. занимали 98% среди российских разработчиков ОС для ПК и серверов.

Отказ от продуктов американской Microsoft (покинула Россию в марте 2022 г. и с тех пор постоянно вводит санкции против россиян), по мнению исследователей, замедляют параллельный импорт, бессрочные лицензии и пиратское ПО.

15–20% инфраструктуры заказчиков все еще не может перейти на российские СУБД по техническим причинам и компании продолжают использовать иностранные решения, как сказано в отчете аналитиков, в частности американской Oracle (приостановила работу в России в марте 2022 г).

Восстановление и дальнейший рост

Рост рынка инфраструктурного ПО в 2024 г. стал результатом восстановления после сложного периода 2022–2023 гг., когда из-за санкций и ухода зарубежных вендоров многие проекты были приостановлены, пояснил директор по серверному ПО группы «Астра» Алексей Фоменко.

Сначала потенциальные клиенты испытывали «психологический барьер» из-за недостаточного понимания эффективности российских разработок. Но с увеличением числа успешных кейсов выросло и число компаний, готовых внедрять отечественные решения, и те, кто прежде занимал выжидательную позицию, стали мигрировать на российские продукты активнее, сказал генеральный директор компании-разработчика «Базис» Давид Мартиросов.

Инфраструктурное ПО имеет отложенный платформенный эффект, добавил руководитель по развитию продуктовой линейки аутентификации Avanpost FAM/MFA+ компании Avanpost Дмитрий Грудинин. Чем больше оно распространено среди компаний, тем активнее начинает формироваться спрос на основанные на нем другие программные и программно-аппаратные решения, а это, в свою очередь, подстегивает интерес в целом к экосистемам производителей инфраструктурных решений.

Правда, в 2025 г. аналитики Strategy Partners заметили снижение темпов роста российского ИT-рынка, в том числе инфраструктурного ПО, из-за сохраняющейся высокой ключевой ставки. Возобновления активного роста рынка ожидается в 2026–2027 гг. До 2030 г. емкость рынка должна составить 299,6 млрд руб. при ежегодных среднегодовых темпах роста на уровне 15%.