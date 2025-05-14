Microsoft жестоко засудят на миллиарды за монополию и накрутку цен на Windows и MS Office

Против Microsoft подан коллективный судебный иск на несколько миллиардов фунтов стерлингов за то, что та развела на рынке офисного ПО Британии монополию и на фоне этого задирала цены на свои лицензии. Также она мешала перепродавать ранее приобретенные копии ее ПО.

Засудить Microsoft

Корпорация Microsoft столкнулась с грандиозным по своим масштабам судебным иском в Великобритании. Как пишет The Register, иск этот – коллективный, и подписавшиеся под ним требуют с компании несколько миллиардов фунтов стерлингов.

Претензии истцов к Microsoft связаны с ее манерой ведения бизнеса в Великобритании. The Register пишет, что американская корпорация вовсю пользовалась своим доминирующим положением на рынке операционных систем и и офисного ПО и задирала цены на новые лицензии. Также она препятствовала повторной продаже лицензий на свое ПО теми, кто ранее приобрел их.

Эти лимиты тоже влияли на стоимость новых лицензий, притом исключительно в негативном ключе, отмечено в иске.

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Отомстить по полной

Иск подан не просто от двух-трех человек. В данном случае инициаторами судебного разбирательства отмечены буквально все граждане Великобритании, которые купили хотя бы одну лицензионную копию Windows или Office, начиная с 1 октября 2015 г.

С учетом того, что за это время Microsoft выпустила две пользовательские версии Windows и несколько серверных, а также четыре версии Office, общее количество истцов, в теории, может исчисляться сотнями. А если учесть, что при в стоимость ПК с предустановленным ПО Microsoft входит цена его лицензии, то оппонентов в суде у корпорации может оказаться еще больше.

Кейт Поллок (Kate Pollock), руководитель отдела по рассмотрению споров, связанных с конкуренцией, в юридической фирме Stewarts, считает, что от действий Microsoft пострадали миллионы британцев. Она заявила: «Поведение Microsoft оказало глубокое и дорогостоящее воздействие на миллионы людей, а также организаций частного и государственного секторов, которые используют ее программное обеспечение в повседневной деловой деятельности».

«Мы считаем, что Microsoft злоупотребила своим доминирующим положением на рынке, навязав ограничительную практику лицензирования, которая фактически подавила конкуренцию и привела к завышению цен», – добавила Поллок.

Не только частники

По всей видимости, Microsoft придется держать ответ не только перед частными пользователями, но также и компаниями. Более того, похоже, к иску присоединились и госструктуры Великобритании.

Это следует из слов юриста Алекса Вольфсона (Alex Wolfson), представляющего интересы истцов. Он заявил: «Действия Microsoft оказали значительное и далеко идущее влияние на британских потребителей, предприятия и государственные органы Цель этого иска – призвать Microsoft к ответу и обеспечить компенсацию многим пострадавшим членам группы. Поскольку на кону потенциально миллиарды фунтов стерлингов, это дело направлено на обеспечение справедливости на цифровом рынке и на то, чтобы даже крупнейшие технологические компании играли по правилам».

К моменту выхода материала Microsoft не комментировала происходящее. Важно подчеркнуть, что Microsoft действительно является доминирующим игроком на британском рынке настольных операционных систем. По данным StatCounter на апрель 2025 г., Windows в этой стране занимает почти 65,5% этого рынка против 16,8% у Apple с ее macOS.

Внезапно чувство дежавю

Microsoft ранее уже бывала в подобной ситуации. В 2021 г. она оказалась ответчиком по иску британского реселлера ValueLicensing, который требовал от корпорации 270 млн фунтов стерлингов (около $360 млн).

ValueLicensing обвинял Microsoft в ограничительной договорной практике и предполагаемом злоупотреблении доминирующим положением на рынке программного обеспечения Великобритании. В иске сказано, что Microsoft подталкивала клиентов к своей модели подписки и ограничивала их в продаже существующих лицензий (в обмен на скидку). ValueLicensing утверждает, что нанесло существенный урон его бизнесу, который как раз заключается в перепродаже лицензий на ПО.

К моменту выхода материала иск по-прежнему находился на рассмотрении в суде. Вердикт по нему вынесен не был.

Также стоит упомянуть случай 2024 г., когда Microsoft вновь была внесена в графу «ответчик» в судебном коллективном иске, и снова в Великобритании. На этот раз с нее требовали свыше 1 млрд фунтов стерлингов ($1,32 млрд) в связи с обвинениями в том, что компания взимала с пользователей ОС Windows Server завышенную плату за использование программного обеспечения на конкурирующих облачных платформах.

Истцы утверждают, что таким способом Microsoft «незаконно наказывала» (illegally penalized) клиентов за запуск Windows Server где-либо, кроме ее собственного облака – Azure. Это дело тоже находится на рассмотрении.