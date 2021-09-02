Новая версия Avanpost FAM обеспечивает многофакторную аутентификацию в ОС Linux и Windows

«Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом, выпустила новую версию решения Avanpost FAM, предназначенного для единой аутентификации сотрудников в корпоративных ресурсах. Одним из важных преимуществ новой версии является многофакторная аутентификация в операционные системы семейства Linux с помощью модуля PAM, что делает продукт уникальным на российском рынке.

Модуль PAM обеспечивает многофакторную и многошаговую аутентификацию в ОС Linux как при входе в графическую оболочку рабочих станций и серверов, так и при работе в терминале. При этом параметры сценария аутентификации управляются централизованно из административной консоли системы FAM.

В свою очередь, новая версия Credential Provider, поставляемая с Avanpost FAM, обеспечивает многофакторную и многошаговую аутентификацию в ОС Windows. Модуль использует полностью стандартные легковесные механизмы и API операционной системы Windows и поставляется стандартными средствами Microsoft-инфраструктуры. Кроме того, он может работать и с доменными пользователями, и с локальными учётными записями операционной системы. Модуль можно применять не только для многофакторной аутентификации и разблокировки сеанса в Windows, но также сброса и смены пароля.

Avanpost FAM позволяет обеспечить усиленную дополнительными факторами аутентификацию для отдельных групп специалистов с повышенными привилегиями, к примеру, администраторов, оставаясь при этом удобным и простым сервисом входа для остальных сотрудников. Достичь этого можно с помощью централизованных средств настройки сценариев аутентификации, доступных в административной консоли FAM новой версии.

Защитить корпоративные API и микросервисы можно за счет развитых средств протокола OAuth 2.0. FAM позволяет реализовывать сценарии с применением общего Access Token, разделяемого между системами, что упрощает администрирование средств аутентификации при наличии большого числа микросервисов. Для последних также была реализована встроенная функциональность авторизации, позволяющая получать набор полномочий субъекта в составе JWT-токена в соответствии с UMA. Это экономит затраты на самостоятельную авторизацию на стороне микросервисов.

В новой версии добавлена поддержка метрик работы системы в формате Prometheus. Метрики можно применять для автоматизации процессов в Kubernetes. Также они могут быть полезны для отображения оперативной информации о важных показателях работы системы в реальном времени, к примеру, при помощи дашбордов Grafana.

Чтобы упростить интеграцию с приложениями в бизнес-сценариях, разработчики добавили в Avanpost FAM новый GraphQL API. Являясь более современным и удобным форматом для получения данных, чем классический REST API, он позволяет сократить затраты на реализацию интеграций корпоративных систем с FAM.

Используя Avanpost FAM, можно контролировать активные сеансы аутентификации сотрудников в различных приложениях и при необходимости блокировать доступ. Развитые средства самообслуживания сотрудников, доступные в новой версии системы, в том числе средства инициализации аутентификаторов, позволяют существенно снизить нагрузку с администраторов и упростить ввод системы в эксплуатацию.

«Новая версия поддерживает средства аутентификации для самых требовательных компонентов корпоративной инфраструктуры – микросервисов, при этом сохраняет все необходимые функции для классических корпоративных приложений. Механизмы управления аутентификацией, реализованные в Avanpost FAM, позволяют выстраивать многофакторные сценарии, исходя из критичности систем и привилегированности сотрудников», – отметил Дмитрий Грудинин, системный архитектор компании «Аванпост».