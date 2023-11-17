Принят в первом чтении закон о запрете пользоваться мобильниками во время уроков

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использование мобильных телефонов на уроках. Таким образом парламентарии решили укрепить авторитет учителей.



Смартфоны попадут под запрет

Госдума приняла в первом чтении законопроект № 470837-8, запрещающий использование телефонов в школах, кроме образовательных целей и экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью, пишут РИА «Новости».

Законопроект внесен депутатами из «Единой России» Ольгой Казаковой, Петром Толстым, Сергеем Кабышевым, а также сенаторами и представителями других фракций.

«Ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину, дети не будут отвлекаться на смартфоны», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По результатам опроса Superjob, которые цитирует «Коммерсант», около 80% отцов и матерей поддерживают запрет на использование телефонов в школе.

Фото: gpointstudio на Freepik Закон запретит школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках, но для учебных целей гаджеты оставят

Одна из авторов проекта, председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова, пояснила, что школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике. «Будут ли гаджеты храниться в шкафчиках, в коробочках, в столах, в портфелях или вообще не будут приноситься школу, будут решать родители вместе с педагогами», — цитирует издание депутата.

Закон защитит педагогов

Как пишут авторы законопроекта, изменения усиливают «главенствующую роль педагога в процессе обучения и воспитания». По мнению спикера Володина, «принятие закона повысит авторитет учителя, будет способствовать живому общению в классе».

Руководитель Центра общего и дополнительного образования им. А. А. Пинского Сергей Косарецкий сказал «Ведомостям», что рост числа конфликтных ситуаций вокруг использования гаджетов действительно наблюдается, а у педагога и школы не хватает инструментов для их разрешения. «Акцент делается на защите интересов педагогов и усилении их возможностей регулировать поведение детей, что мне кажется верным в текущей ситуации», — считает Косарецкий.

Совсем без гаджетов дети не останутся

Закон еще будут дорабатывать. В перечень обязанностей обучающихся предлагается внести следующий пункт: «Не использовать средства связи в том случае, когда это не предусмотрено образовательной программой», — пишет «Российская газета». «Например, это касается урока информатики, когда ребята пользуются компьютерами», — уточнила Казакова.

Кстати, законопроект запрещает не только пользование смартфонами, но и другими устройствами, например, «умными часами». Но, как объяснила депутат, «если они нужны, например, на уроке физкультуры для выполнения каких-то задач — измерить пульс, количество шагов — и учитель сочтет, что это необходимо в образовательных целях, то — пожалуйста».

Что будет с нарушителями

Законопроект предусматривает механизм применения дисциплинарных взысканий к обучающимся, которые нарушают правила внутреннего распорядка. При этом усиливается роль руководителя образовательной организации.

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Глава комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) по данным «Коммерсанта» предложила все же закрепить дисциплинарные нормы на федеральном уровне и выпустить единые для всех школ правила поведения учащихся.

Ее поддержал однопартиец Алексей Куринный: «Вот сейчас запрещено курить, но многие подростки курят и не несут за это никакой ответственности».