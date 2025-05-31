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Теплообменник Heat exchanger техническое устройство теплообмен между двумя средами различной температуры Рекуператор Рекуперативный теплообменник
УПОМИНАНИЯ
Теплообменник и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6302 1
|Сорокин Олег 6 2
|Глушатова Марина 1 1
|Солодовников Алексей 20 1
|Солодовников Денис 103 1
|Носков Константин 237 1
|Сохань Максим 16 1
|Абрамов Сергей 73 1
|Чичковский Александр 2 1
|Горбачев Олег 17 1
|Лебедев Павел 35 1
|Шмелев Алексей 23 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Михайличенко Максим 3 1
|Гутман Виктор 17 1
|Михина Наталья 7 1
|Тиманов Александр 5 1
|Лихачёв Иван 1 1
|Агеев Евгений 2 1
|Старикова Евгения 11 1
|Каширских Михаил 4 1
|Цыцин Сергей 1 1
|Добровольский Павел 2 1
|Белов Антон 1 1
|Шарипов Салижан 19 1
|Крылов Андрей 26 1
|Денисов Николай 1 1
|Эрлих Александра 2 1
|Зельдец Игорь 23 1
|Тимофеев Александр 17 1
|Николаев Сергей 14 1
|Хазиев Раузил 3 1
|Olson Erik - Олсон Эрик 2 1
|Максимчук Анна 4 1
|Chiao Leroy - Чиао Лерой 9 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 14
|The Guardian - Британская газета 370 1
|Wired - Издание 236 1
|MacWorld 133 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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