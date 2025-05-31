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Индексная книга (каталог) CNews*
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Теплообменник Heat exchanger техническое устройство теплообмен между двумя средами различной температуры Рекуператор Рекуперативный теплообменник


УПОМИНАНИЯ


31.05.2025 Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж 1
01.08.2024 «Систэм Электрик» выводит на рынок новую линейку чиллеров CoolFlow 1
14.06.2024 Самые умные мобильные кондиционеры: хиты продаж 1
06.02.2024 «ГалоПолимер» переводит производственные процессы на отечественную цифровую платформу 1
26.09.2023 На КАО «Азот» внедряют цифровой двойник для оптимизации производства 1
09.06.2023 6 способов нагреть воду, когда отключили горячее водоснабжение 1
18.04.2023 Лучшие кондиционеры с функцией самоочистки: выбор ZOOM 1
29.06.2022 Бесполезные и необходимые функции кондиционеров: как не переплатить за рекламу 1
22.09.2021 3M помогает поддерживать работу ЦОД в эпоху беспрецедентного использования данных 1
26.07.2021 Лучшие сплит-системы до 25 000 рублей: выбор ZOOM 1
16.03.2021 Lenovo представила серверы Lenovo ThinkSystem SD650-N V2 и SR670 V2 1
21.12.2020 Максим Михайличенко, «ИНГРОСС Лтд» -

Надежный ЦОД нельзя построить без качественного проектирования

 1
02.10.2020 Как выбрать газовый котел для отопления: 5 лучших моделей 2
29.06.2020 Лучшие проточные водонагреватели: выбор ZOOM 1
06.05.2019 10 водонагревателей для квартиры и дома: выбор ZOOM 1
16.10.2018 Лучшие кондиционеры с функцией обогрева. Выбор ZOOM 1
27.11.2017 Как выбрать холодильник: рекомендации ZOOM 1
02.10.2017 «АМДтехнологии» привезла в Россию технологию LSV для охлаждения ЦОД 1
28.06.2017 Schneider Electric обновляет линейку чиллеров для дата-центров высокой категории надежности 1
26.04.2017 Александра Эрлих -

Энергоэффективно не значит дорого

 1
24.08.2016 Выбираем систему охлаждения ЦОДа: фреон или вода? 2
01.03.2016 Как нечаянно сломать ЦОД: 13 методов, опробованных на практике 1
10.12.2015 Дата-центр без потерь электроэнергии 2
03.11.2015 Двигатели SABRE поднимут самолеты в космос 2
03.04.2015 «Данфосс» запустил электронный сервис «Расчет тепловых схем» 1
21.08.2013 Завершена реконструкция котельной с применением микротурбины Capstone в Михайловске 1
07.08.2013 МГУ им. М.В. Ломоносова внедрит систему отвода избыточного тепла для суперкомпьютера за 530 млн руб. 1
17.07.2013 «Невозможный» космолет Skylon признан перспективным 2
26.04.2013 Топ-5 лучших сплит-систем к лету. Выбор ZOOM.CNews 1
18.04.2013 Солнечный свет заставит природный газ работать эффективнее 1
16.04.2013 Энергия от водорослей: построен автономный многоквартирный дом 1
18.12.2012 Правила чистой посуды. ZOOM.CNews изучает новую посудомоечную машину Siemens Timelight 1
17.12.2012 Мощность компьютеров заставляет помещать их в жидкость: россияне не отстают 1
22.08.2012 ZOOM. CNews и группа компаний «АЯК» предупреждают: контрафактный кондиционер — деньги на ветер! 1
16.07.2012 Двигатель для самолета-ракеты: осталось найти 250 млн долларов 1
22.06.2012 Лучшие вентиляторы и мобильные кондиционеры. Выбор ZOOM 1
14.06.2012 Новые топливные ячейки: КПД выше 50% 1
14.05.2012 Кондиционеры Zanussi в России: обзор решений 1
27.04.2012 Инверторные кондиционеры к лету. Выбор ZOOM 1
05.12.2011 Как выбрать кондиционер. Рекомендации ZOOM.CNews 1

Публикаций - 79, упоминаний - 88

Теплообменник и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1671 8
Samsung Electronics 10378 7
LG Electronics 3639 7
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 228 7
Toshiba Corporation 2936 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 6
IBM - International Business Machines Corp 9473 5
Fujitsu 2047 5
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 474 5
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 4
Hitachi - Хитачи 1470 4
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 4
Midea - MDV Commercial Air Conditioner 10 4
Schneider Electric 580 3
Siemens AG - Siemens Group 2603 3
Intel Corporation 12312 3
Google LLC 11954 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1501 3
Meta Platforms - Facebook 4466 3
Electrolux AB - Zanussi 44 3
Ballu Industrial Group 48 3
Emerson 85 2
Microsoft Corporation 24854 2
Nvidia Corp 3572 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 158 2
Midea 37 2
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 252 2
Daewoo Electronics 43 2
Timberk 24 2
Daichi - Даичи 12 2
Dell EMC 5053 1
Lenovo Group 2307 1
HP Inc. 5717 1
Huawei 4026 1
Dell Technologies - Dell Computer 2142 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1374 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 995 1
AMD - Advanced Micro Devices 4313 1
Apple Inc 12276 1
Daikin Industries 46 8
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 7
Mitsubishi Heavy Industries 34 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1444 2
Miele - Миле 134 2
Marco Polo Hotel 7 2
Reaction Engines 4 2
АЯК - Ассоциация Японские Кондиционеры 5 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 159 1
Lockheed Martin 759 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 463 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 894 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 475 1
Почта России ПАО 2161 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 85 1
Dyson 128 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 211 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 45 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 73 1
Tata Motors - Jaguar Cars 124 1
Восход ПМЗ - Павловский машиностроительный завод 1 1
Enel Group 40 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 376 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 140 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 39 1
Россети Ленэнерго 1700 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 27 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 132 1
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 1
Hansa - Ханса 114 1
Борец Производственная Компания - Borets 33 1
ХТЗ - Харьковский тракторный завод имени С. Орджоникидзе 1 1
Новый век 27 1
GBC - Green Building Council - Совет по экологическому строительству 9 1
Hyundai Motor Company 401 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 133 1
ГалоПолимер 11 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6080 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 866 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 357 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 639 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3033 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 74 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 500 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 323 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 44 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 209 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6302 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2667 48
Вентилятор - Fan 998 30
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 575 22
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2241 21
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12644 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13790 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14032 13
Электротехника - инвертор 150 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11397 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12599 11
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 846 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30565 10
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13016 10
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 494 10
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1596 10
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 97 10
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация и очистка воздуха - Очиститель воздуха 126 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52864 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6135 8
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1655 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24726 8
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9872 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31882 8
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 259 8
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21203 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68121 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14097 7
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1015 7
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1473 7
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 144 7
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1073 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20689 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12408 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7011 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9863 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12302 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10264 6
Таймер - Timer 309 6
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 95 6
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3114 5
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 419 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7177 4
Google Android 14279 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 701 3
Apple iPhone 6 4863 3
Samsung Jungfrau - кондиционер 3 3
Ballu DC Inverter - Ballu SMART Electronic - Ballu Fresh Air - Ballu Vision - Ballu X-Cube - Ballu Olymp - Ballu BPAC - Ballu BPPC - Ballu BSD - Ballu BSVP - Ballu BSUI - Ballu BSLI - Ballu BSG - Ballu BSM - Ballu BSEP - сплит-системы - кондиционеры 16 3
Apple iOS 7973 2
Linux OS 10231 2
1С-Рарус РестАрт 26 2
Electrolux EACS 7 2
Electrolux Air Gate 3 2
Fujitsu General - Aristage - General Nordic DC-Inverter 3 2
Ballu Home - Ballu AP - Ballu AW - Ballu UHB - Ballu BDM - увлажнитель - мойка воздуха - очиститель воздуха 18 2
Daikin Industries - VRF - Variable refrigerant flow - VRV - Variable refrigerant volume 18 2
Echelon Corp - LonTalk 8 2
Google Play - Google Store - Android Market 3348 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 390 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 352 1
Apple iMac - Серия моноблоков 461 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 863 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 633 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 1
Microsoft Windows XP Home 196 1
Microsoft Works Suite 38 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 63 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3296 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 83 1
Microsoft Windows XP 2409 1
Космодром Байконур 1069 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 133 1
Nvidia Tesla GPU 168 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Apple iTunes Store 1068 1
КамАЗ 1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 15 1
Electrolux Home Comfort 2 1
Electrolux EWH Gladius, Centurio IQ - накопительный электрический водонагреватель 6 1
LG Hygiene Fresh 6 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1896 1
Сорокин Олег 6 2
Глушатова Марина 1 1
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Солодовников Денис 103 1
Носков Константин 237 1
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Абрамов Сергей 73 1
Чичковский Александр 2 1
Горбачев Олег 17 1
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Потапенко Андрей 27 1
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Гутман Виктор 17 1
Михина Наталья 7 1
Тиманов Александр 5 1
Лихачёв Иван 1 1
Агеев Евгений 2 1
Старикова Евгения 11 1
Каширских Михаил 4 1
Цыцин Сергей 1 1
Добровольский Павел 2 1
Белов Антон 1 1
Шарипов Салижан 19 1
Крылов Андрей 26 1
Денисов Николай 1 1
Эрлих Александра 2 1
Зельдец Игорь 23 1
Тимофеев Александр 17 1
Николаев Сергей 14 1
Хазиев Раузил 3 1
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Chiao Leroy - Чиао Лерой 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 149070 42
Солнце - звезда Солнечной системы 5253 16
Япония 13373 14
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Европа 24386 12
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44235 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13410 8
Германия - Федеративная Республика 12785 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4005 7
Южная Корея - Республика 6732 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2917 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17476 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14255 4
Италия - Итальянская Республика 4380 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2505 3
Франция - Французская Республика 7901 3
Сатурн - Титан (спутник) 486 3
Луна - спутник Земли 1488 3
Солнечная система - Solar system 2533 3
Швейцария - Цюрих 268 3
Америка - Американский регион 2172 2
Швеция - Королевство 3644 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3018 2
Европа Восточная 3109 2
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Испания - Королевство 3736 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7737 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1610 1
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