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LSVdatacenters BV

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.10.2017 «АМДтехнологии» привезла в Россию технологию LSV для охлаждения ЦОД 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

LSVdatacenters BV и организации, системы, технологии, персоны:

АМДтехнологии 33 2
Danfoss - Данфосс 21 1
Boersema 1 1
Alfa Laval - Альфа Лаваль 4 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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