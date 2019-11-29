LG объявила о кадровых перестановках в топ-менеджменте на 2020 год

LG Electronics официально объявила о назначении Брайана Квона (Brian Kwon), в настоящее время возглавляющего подразделения LG Mobile Communications и Home Entertainment, на должность генерального директора всей компании с 1 декабря 2019 года. Так же, анонсированы и другие кадровые изменения на 2020 год: Пак Хён-сэй (Park Hyoung-sei) займет кресло президента компании Home Entertainment, новым главой Mobile Communications станет Моррис Ли (Morris Lee), Уильям Чо (William Cho) займет пост главного стратегического директора (Chief Strategy Officer), а финансовым директором будет г-н Бае Ду-Ён (Bae Doo-yong).

Брайан Квон играл важную роль на протяжении 30-ти лет работы в компании LG. Г-н Квон, которому сейчас 56 лет, присоединился к компании Goldstar в 1987 году и занимал различные должности, включая отдел бизнес-планирования в LG Wales, а также руководил департаментом мониторов до того, как его повысили в должности до главы компании Home Entertainment в 2014 году. Г-н Квон - уроженец Пусана (Busan). Получил степень бакалавра в Сеульском Национальном Университете и степень магистра делового администрирования в университете Аалто в Финляндии.

Исполнительный вице-президент компании LG Пак Хён-сэй становится руководителем компании Home Entertainment после 25 лет работы в бизнес-подразделении, где получил большой опыт работы с телевизорами, компьютерами и мониторами, продаваемыми в большинстве своем на рынке США. Г-н Парк окончил Университет Мичигана и получил степень магистра в Университете Индианы в США.

Старший вице-президент компании г-н Моррис Ли пришел еще в Goldstar в 1988 году и занимал различные должности в мобильных, телевизионных и IT-подразделениях LG, а также проработал 5 лет в дочерней компании LG Corp. в качестве вице-президента. Уроженец Сеула, г-н Ли, окончил Корейский Университет по специальности бизнес-администрирование.

Исполнительный вице-президент, г-н Бае Ду-Ён, возьмет на себя роль финансового директора после 7 лет, проведенных в качестве главы подразделения LG по налогам и торговле. Высококвалифицированный специалист с 30-летним опытом работы в отрасли, г-н Бэ начал работать в LG в 2005 году. Окончил Сеульский Национальный Университет, г-н Бэ также учился в Университете Джорджа Вашингтона в СШАНовая команда топ-менеджеров сосредоточит свои усилия на задачах по ускорению «цифровой трансформации» LG во всех операциях, чтобы быть более ориентированной на большие данные. С этой целью восстановили Центральный офис по стратегии, который будет работать совместно со всеми бизнес-подразделениями, а также дочерними компаниями LG. Место главы департамента по науке и технологиям займет г-н Уильям Чо, который вернется в штаб-квартиру после шестилетнего руководства подразделением LG в Северной Америке.В дальнейшем LG расширит свое внимание на будущие основные и общие технологии с созданием Технологического центра будущего для поддержки существующей Лаборатории искусственного интеллекта, Лаборатории передовой робототехники и Управления бизнес-проектами в области программного обеспечения при подразделении технического директора. Будущие компании с большим потенциалом, такие как умный дом, контент-партнерство и косметический уход, будут расширяться. Также будут реализованы другие организационные изменения для ускорения принятия решений в критически важных областях, при этом некоторые зарубежные обязанности по исследованиям и разработкам, производству, закупкам и проектированию будут переданы в штаб-квартиру

Все назначения вступают в силу с 1 декабря 2019 года, а приказы вступают в силу с 1 января 2020 года.