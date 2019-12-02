Найден способ бесплатно и легально превратить старую ОС Microsoft в Windows 10
Нормальные герои всегда идут в обход
Несмотря на тот, факт, что Microsoft завершила кампанию по бесплатному обновлению систем на ОС Windows 7 и Windows 8.1 до Windows 10 еще в 2016 г., до сих пор существует как минимум один официальный и полностью легальный способ такого апгрейда.
Для обновления системы под управлением одной из устаревшей ОС Microsoft требуется наличие лицензионной копии Windows 7 или Windows 8/8.1, а также небольшой утилиты Windows 10 Media Creation Tool, которую вполне легально можно скачать с сайта Microsoft. Способ был успешно опробован 2 декабря 2019 г. в редакции CNews для обновления Windows 8.1.
Согласно заявлению одного из авторов Reddit под псевдонимом newtekie1, который назвал себя «одним из сотрудников Microsoft», бесплатное обновление до Windows 10 в течение целого года стало «маркетинговым промахом» компании, запущенным ради максимального ускорения процесса перехода на новую операционную систему. В настоящее время тред с заявлением пользователя newtekie1 о бесплатном апгрейде до Windows 10 удален с сайта Reddit.
По его словам, пишет сайт BleepingComputer, бесплатный апгрейд доступен до сих пор, при этом «старая лицензия на Windows 7 преобразуется в цифровую лицензию Windows 10», и далее можно без проблем производить чистую установку новой ОС. «В конце концов, у Microsoft было четыре года на прикрытие этой лазейки, и в лицензионном соглашении по Windows 10 нет таких ограничений… так что вряд ли такое обходное решение для активации будет нарушением, тем более что производитель так его и не закрыл», отметил автор Reddit в своей заметке об обходном способе активации лицензии на Windows 10.
Изначально Microsoft предоставила возможность бесплатного перехода с Windows 7 и Windows 8.х на Windows 10 всем владельцам лицензионной копии, приобретенной вместе с компьютером или отдельно, до 29 июля 2016 г. — то есть в течение первого года со дня ее выпуска (29 июля 2015 г.).
Самое удивительное в этой истории в том, что именно этот способ апгрейда до Windows 10 с помощью легальных копий и ключей Windows 7 и Windows 8.х совершенно официально в общих чертах описан на одной из страниц техподдержки сайта Microsoft. Судя по данным страницы, рекомендации были созданы в апреле 2017 г. и последний раз дополнены сегодня, 2 декабря 2019 г.
Как это работает: проверено в редакции CNews
Для бесплатного обновления до Windows 10 пользователю необходимо для начала посетить страницу официальной загрузки Windows 10, и затем, нажав на кнопку Download Tool now, скачать и установить утилиту Media Creation Tool на систему под управлением Windows 7/8/8.1.
Следующий этап – запуск утилиты Media Creation Tool и принятие лицензионного соглашения.
Затем следует выбор опции «Обновить этот компьютер сейчас» (Upgrade this PC now), и клик на кнопке «Далее».
Далее происходит скачивание на ПК инсталляционных файлов Windows 10.
После этого на экран выводится дополнительное соглашение по лицензии Windows 10, с учетом всех произведенных и учтенных обновлений системы (на скриншоте ниже — дополнительное соглашение с учетом обновлений до июня 2018 г.), которое также необходимо принять.
Далее производится скачивание дополнительных файлов для обновления.
Далее утилита спросит, хотите ли вы сохранить все или будет производиться установка с нуля. Необходимо выбрать опцию «Сохранить все приложения и файлы» (Keep all apps and files).
Установка Windows 10 стартует сразу же после нажатия кнопки «Установить» (Install). Процесс установки Windows 10, напомним, может занять изрядно времени, с неоднократной перезагрузкой системы.
По завершении установки Windows 10, необходимо подключиться к интернету и открыть опцию «Параметры – Обновление Windows – Активация на ПК» (Settings > Windows Update > Activation). Активация должна произойти с помощью цифровой лицензии. В процессе обновления Windows подключится к серверам активации Microsoft, и компьютер получит цифровую лицензию или разрешение Windows 10. На странице активации Windows («Настройки – Обновление и безопасность – Активация») появится запись об активации Windows с помощью цифровой лицензии.
Автор заметки о способе активации ОС отмечает, что такой способ работает только с подлинными лицензиями Windows 7 или Windows 8/8.1. В процессе описанного способа установки пользователь получает цифровую лицензию, которая действительную в течение всего срока службы оборудования. Для активации лицензии Windows 10 также применимо классическое введение ключа продукта Windows 7 или Windows 8.x, отметил автор.
Цифровая лицензия связана с устройством, и до тех пор, пока «железо» не изменилось, есть возможность выполнить чистую установку той же версии Windows 10 с помощью Media Creation Tool или файлов ISO, при этом активация лицензии будет выполнена автоматически.