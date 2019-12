Найден способ бесплатно и легально превратить старую ОС Microsoft в Windows 10

Нормальные герои всегда идут в обход

Несмотря на тот, факт, что Microsoft завершила кампанию по бесплатному обновлению систем на ОС Windows 7 и Windows 8.1 до Windows 10 еще в 2016 г., до сих пор существует как минимум один официальный и полностью легальный способ такого апгрейда.

Для обновления системы под управлением одной из устаревшей ОС Microsoft требуется наличие лицензионной копии Windows 7 или Windows 8/8.1, а также небольшой утилиты Windows 10 Media Creation Tool, которую вполне легально можно скачать с сайта Microsoft. Способ был успешно опробован 2 декабря 2019 г. в редакции CNews для обновления Windows 8.1.

Согласно заявлению одного из авторов Reddit под псевдонимом newtekie1, который назвал себя «одним из сотрудников Microsoft», бесплатное обновление до Windows 10 в течение целого года стало «маркетинговым промахом» компании, запущенным ради максимального ускорения процесса перехода на новую операционную систему. В настоящее время тред с заявлением пользователя newtekie1 о бесплатном апгрейде до Windows 10 удален с сайта Reddit.

По его словам, пишет сайт BleepingComputer, бесплатный апгрейд доступен до сих пор, при этом «старая лицензия на Windows 7 преобразуется в цифровую лицензию Windows 10», и далее можно без проблем производить чистую установку новой ОС. «В конце концов, у Microsoft было четыре года на прикрытие этой лазейки, и в лицензионном соглашении по Windows 10 нет таких ограничений… так что вряд ли такое обходное решение для активации будет нарушением, тем более что производитель так его и не закрыл», отметил автор Reddit в своей заметке об обходном способе активации лицензии на Windows 10.

Изначально Microsoft предоставила возможность бесплатного перехода с Windows 7 и Windows 8.х на Windows 10 всем владельцам лицензионной копии, приобретенной вместе с компьютером или отдельно, до 29 июля 2016 г. — то есть в течение первого года со дня ее выпуска (29 июля 2015 г.).

Техподдержка Microsoft о бесплатном апгрейде до Windows 10

Самое удивительное в этой истории в том, что именно этот способ апгрейда до Windows 10 с помощью легальных копий и ключей Windows 7 и Windows 8.х совершенно официально в общих чертах описан на одной из страниц техподдержки сайта Microsoft. Судя по данным страницы, рекомендации были созданы в апреле 2017 г. и последний раз дополнены сегодня, 2 декабря 2019 г.

Как это работает: проверено в редакции CNews

Для бесплатного обновления до Windows 10 пользователю необходимо для начала посетить страницу официальной загрузки Windows 10, и затем, нажав на кнопку Download Tool now, скачать и установить утилиту Media Creation Tool на систему под управлением Windows 7/8/8.1.

Приглашение скачать утилиту Media Creation Tool

Следующий этап – запуск утилиты Media Creation Tool и принятие лицензионного соглашения.

Лицензионное соглашение по Windows 10

Затем следует выбор опции «Обновить этот компьютер сейчас» (Upgrade this PC now), и клик на кнопке «Далее».

Программа установки Windows 10

Далее происходит скачивание на ПК инсталляционных файлов Windows 10.



Скачивание инсталляционных файлов Windows 10

После этого на экран выводится дополнительное соглашение по лицензии Windows 10, с учетом всех произведенных и учтенных обновлений системы (на скриншоте ниже — дополнительное соглашение с учетом обновлений до июня 2018 г.), которое также необходимо принять.



Дополнительное соглашение по лицензии Windows 10

Далее производится скачивание дополнительных файлов для обновления.

Дополнительные обновления Windows 10

Далее утилита спросит, хотите ли вы сохранить все или будет производиться установка с нуля. Необходимо выбрать опцию «Сохранить все приложения и файлы» (Keep all apps and files).



Выбор опций установки Windows 10

Установка Windows 10 стартует сразу же после нажатия кнопки «Установить» (Install). Процесс установки Windows 10, напомним, может занять изрядно времени, с неоднократной перезагрузкой системы.

Процесс установки Windows 10

По завершении установки Windows 10, необходимо подключиться к интернету и открыть опцию «Параметры – Обновление Windows – Активация на ПК» (Settings > Windows Update > Activation). Активация должна произойти с помощью цифровой лицензии. В процессе обновления Windows подключится к серверам активации Microsoft, и компьютер получит цифровую лицензию или разрешение Windows 10. На странице активации Windows («Настройки – Обновление и безопасность – Активация») появится запись об активации Windows с помощью цифровой лицензии.

Проверено в CNews: апгрейд до Windows 10 прошел удачно

Автор заметки о способе активации ОС отмечает, что такой способ работает только с подлинными лицензиями Windows 7 или Windows 8/8.1. В процессе описанного способа установки пользователь получает цифровую лицензию, которая действительную в течение всего срока службы оборудования. Для активации лицензии Windows 10 также применимо классическое введение ключа продукта Windows 7 или Windows 8.x, отметил автор.

Цифровая лицензия связана с устройством, и до тех пор, пока «железо» не изменилось, есть возможность выполнить чистую установку той же версии Windows 10 с помощью Media Creation Tool или файлов ISO, при этом активация лицензии будет выполнена автоматически.