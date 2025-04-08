Microsoft ломает ключевой компонент Windows 11. Мир возвращается во времена ненавистной всеми Windows 8. Опрос

Меню «Пуск» в Windows 11 перестанет быть компактным. С новым апдейтом оно будет занимать почти весь экран. Мир уже проходил через такое – это было реализовано в Windows 8, системе, которую из-за этого возненавидели все. Спустя 13 лет Microsoft решилась на новые эксперименты по увеличению «Пуска».

Больше – не значит лучше

Компания Microsoft готовит самое масштабное обновление для меню «Пуск» в Windows 11 с момента релиза этой системы в октябре 2021 г. пишет профильный ресурс Windows Latest. После его установки стартовое меню тоже станет масштабным – оно начнет занимать едва ли не весь экран, перекрывая и рабочий стол, и окна запущенных программ.

К моменту выхода материала апдейт был доступен лишь бета-тестерам – до обычных пользователей оно пока не дошло.

Внезапное разрастание «Пуска» связано с тем, что Microsoft решила объединить все его компоненты на одном экране. Теперь пользователю сразу будут доступны закрепленные программы, «Рекомендации» и «Все приложения».

Microsoft Таким компактным стартовое меню скоро быть перестанет

С одной стороны, это сокращает количество кликов, с другой, увеличивает стартовое меню до непомерных размеров. В нем теперь можно будет разместить до 24 иконок приложений. Таким образом, из крошечного меню в левом нижнем углу экрана, коим «Пуск» был во времена Windows 95, 98, 2000 и XP, к середине 2025 г. он превратился в монструозное меню на весь экран, да еще и с кнопкой посередине панели задач.

На 13 лет назад

Пользователи Windows ранее сталкивались с подобным. В 2012 г. вышла Windows 8 с новым плиточным интерфейсом Modern UI, который был призван заменить стандартную оконную концепцию. По крайней мере, так считала Microsoft. В этом интерфейсе стартовое меню занимало буквально весь экран, имело несколько вкладок и было не очень интуитивно понятным.

Пользователи возненавидели новый интерфейс настолько, что Windows 8 стала одной из самых провальных ОС Microsoft за всю 50-летнюю историю компании. Microsoft учла свои ошибки и в 2015 г. вернула почти классический «Пуск» в составе новой на тот момент Windows 10. По всей видимости, корпорация решила еще разок наступить на знакомые ей грабли.

Уменьшить или увеличить

Нельзя исключать, что Microsoft не забыла опыт с Windows 8. Как пишет Windows Latest, в обновленном «Пуске» будет возможность его уменьшения.





Но не стоит надеяться, что получится довести меню до размеров, которые были присущи ему в ранних версиях Windows. Все, что сможет сделать пользователь, это временно скрыть часть иконок, чтобы хоть как-то уменьшить стартовое меню. Для примера, если в нем есть 24 пиктограммы, то при уменьшении будут видны лишь 16.

Также Microsoft позаботилась о тех, кто скучает по Windows 8 и хочет, чтобы «Пуск» закрывал весь экран. В обновлении будет возможность прикрепить к стартовому меню панель Phone Link для синхронизации со смартфоном.

Она сама по себе не самая компактная, и ее сочетание с «Пуском» гарантированно перекроет почти весь дисплей. Windows Latest пишет, что в таком режиме «Пуск» выглядит так, словно вновь стал полноэкранным.

В таком режиме «Пуск» займет 80% экрана. До изменений на него в Windows 11 приходится лишь 30%.

Кому-нибудь обязательно понравится

Windows Latest пишет, что работа над обновленным «Пуском» пока не завершена. Вероятно, он станет частью нового глобального апдейта Windows с индексом 25H2, которое ожидается во второй половине 2025 г. Следует напомнить, что обновление 24H2 принесло пользователям множество проблем, то есть существует большая вероятность, что и 25H2 окажется не менее глючным.

Новый громоздкий «Пуск» понравится тем, кто не любит нажимать кнопку «Дополнительно», чтобы получить доступ ко всем установленным программам. Всем остальным доступен широкий выбор сторонних программ, возвращающих в систему классический «Пуск», например, из Windows 7 или вовсе из Windows XP. Microsoft пробовала бороться с ними путем выпуска кривых обновлений Windows, но не преуспела в этом начинании.



