Случайный «эникейщик» за пять минут решил проблему, над которой Microsoft и Adobe безуспешно бились неделями

Бывший владелец компании по технической поддержке за несколько минут решил проблему пользователя, с которой не могли справиться специалисты поддержки Adobe и Microsoft. У клиента не запускался Acrobat после обновления Windows, и он каждый день тратил несколько часов на общение с работниками Microsoft и Adobe, но они не смогли решить его вопрос.

Один специалист против двух корпораций

Небольшая компания, оказывающая услуги техподдержки, смогла в два счета решить проблему, с которой клиент мучился неделями, и с которой ему не сумели помочь специалисты корпораций Adobe и Microsoft. Как пишет The Register, суть беды заключалась в том, что на ПК пользователя, работавшем под управлением Windows 8, никак не хотела устанавливаться и запускаться новая версия Acrobat – софта для работы с PDF-документами.

Клиент каждый день в течение двух недель проводил несколько часов, общаясь со специалистами поддержки Microsoft (разработчик Windows) и Adobe (создатель Acrobat), но все эти усилия нужного эффекта не возымели. Тогда он принял решение обратиться в стороннюю компанию, где ему, наконец, улыбнулась удача.

Семь бед – один Reset

The Register приводит эту историю от лица непосредственного владельца компании по технической поддержке малого и среднего бизнеса, которого называет Кларком (Clark). По его словам, уже отчаявшийся клиент, потративший неимоверное количество времени на общение со специалистами софтверных корпораций, попросил его приехать лично и попытаться решить проблему не онлайн или по телефону, а офлайн, сидя непосредственно перед компьютером.

Microsoft В проблемах с Windows чаще всего повинна сама Windows

Клиент рассчитывал на Кларка как на последнее средство. Если бы и он не смог помочь, владельцу компьютера пришлось бы прибегнуть к переустановке Windows – к процессу, который не нравится никому из пользователей ввиду того, сколько им придется потратить времени на настройку системы и сопутствующего ПО.

Прибыв на место, Кларк обнаружил, что ПК клиента работает на базе Windows, которая как раз на днях обновилась до Windows 8. «Заметив, что клиент самостоятельно выполнил обновление до Windows 8, я нажал кнопку «Перезагрузить», подождал, пока система загрузится, а затем установил новую версию Acrobat» – сказал Кларк.

Через пять минут и ПК, и новая версия Acrobat заработали. Проблема была устранена.

Во всем виновата Microsoft

Потрясенный клиент Кларка явно был очень удивлен тем, как быстро тот решил проблему, с которой не смогли справиться опытные специалисты техподдержки гигантских софтверных корпораций. «Как, черт возьми, вы это сделали?», – спросил он Кларка, на что тот ответил, что всего лишь перезапустил компьютер.

Пользователь явно был в недоумении. «Я перезапускал (компьютер – прим. CNews) десятки раз, вы, должно быть, сделали что-то еще»? – сказал он.

Но Кларк на самом деле всего-навсего перезагрузил компьютер, хотя именно в том, как именно он это сделал, и крылась причина сложившейся ситуации. Все улики в данном случае указывают на корпорацию Microsoft, которая в стремлении сделать Windows лучше в очередной раз ухудшила свою ОС.

После установки обновления до Windows 8 на компьютере клиента Кларка активировалась опция так называемого «быстрого запуска» (Fast Startup), которая не всегда корректно работает в Windows 8, 8.1 и Windows 10, чему даже посвящена отдельная статья на в разделе «Помощь» на сайте Microsoft.

В результате во время перезагрузки при активации быстрого запуска на перечисленных версиях ОС система на самом деле не перезагружалась, что могло вызвать (и вызывало, как показывала практика) проблемы с установкой новых драйверов и программ. Именно с этим и столкнулся клиент Кларка.

Что сделал Кларк

Увидев состояние компьютера пользователя, Кларк просто аппаратно выключил его и включил повторно, без программных перезагрузок. Это полностью решило проблему с установкой новой версии Adobe Acrobat, с которой неделями мучился его клиент.

«И вот так клиент и служба поддержки Adobe узнали, что быстрый запуск – это настоящая головная боль», – сказал Кларк The Register, добавив, что с тех пор он сразу отключал функцию быстрого запуска на всех компьютерах с Windows 8, к которым когда-либо прикасался.

К слову, «быстрый запуск» почти всегда приходится отключать после каждого обновления Windows – после их установки она часто активируется автоматически. Делается это через оснастку «Электропитание».