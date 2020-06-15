Xiaomi «украла» и запатентовала фирменный плиточный интерфейс Microsoft

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Xiaomi запатентовала свою версию плиточного интерфейса в стиле Metro UI корпорации Microsoft. Его она планирует использовать в смартфонах собственной разработки, и на патентных изображениях показан концепт флагманского моноблока Mi Mix Alpha, серийная версия которого под названием Mi Mix 4 может выйти до конца 2020 г.

Калька с Windows 10 Mobile

Компания Xiaomi запатентовала новый интерфейс для своих смартфонов, радикально отличающийся от MIUI, который в настоящее время используется в 99% ее смартфонов (кроме линейки Mi A). За основу была взята концепция плиток, которую корпорация Microsoft использовала в мобильных ОС Windows Phone и Windows 10 Mobile, и которую до сих пор применяет в составе меню «Пуск» настольной версии Windows 10.

Документация о новом патенте Xiaomi была обнаружена в базе данных управления интеллектуальной собственности Китая (CNIPA), пишет ресурс GadgetSay. Сама Xiaomi ситуацию с утечкой не комментирует.

Особенности интерфейса

В отличие от плиточного интерфейса Metro UI за авторством Microsoft, состоящего из квадратных или прямоугольных плиток, в новой разработке Xiaomi используются своего рода блоки с закругленными углами. Свободного пространства между ними заметно больше, чем в оболочке Microsoft, и на этом видимые различия заканчиваются.

Блокам в новой оболочке Xiaomi могут быть присвоены различные оттенки

Новый интерфейс Xiaomi, название которого пока не раскрывается, позволяет практически полностью кастомизировать себя. Пользователь не может выбирать произвольную форму блоков (доступны только прямоугольная и квадратная), но при этом волен менять их размер и расположение.

Два блока в одном ряду - это не предел

К примеру, на одной строчке он может поместить два и более блоков, а также настраивать их последовательность, включать одни блоки и отключать другие. Как и в случае Metro UI, есть цветовая дифференциация плиток, однако если в интерфейсе Microsoft пользователь мог сам выбирать оттенки, то наличие такой возможности в новом творении Xiaomi пока не подтверждено, хотя и не опровергнуто.

Потенциальная замена MIUI

В утекшем патенте Xiaomi отсутствует информация о сроках появления новой оболочки компании на ее мобильных устройствах. На всех изображениях, демонстрирующих ее работу, показан смартфон, который уже существует, но который пока не добрался до прилавков магазинов.

Это флагманский моноблок-концепт Mi Mix Alpha, дебютировавший, как сообщал CNews, в конце сентября 2019 г. и созданный исключительно для демонстрации возможностей Xiaomi по части использования ультрасовременных дисплеев в мобильных устройствах. Экран Mi Mix Alpha занимает 180,6% площади лицевой панели, иначе говоря, он опоясывает корпус смартфона и захватывает еще и часть задней панели.

Смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha с почти безграничным дисплеем

Mi Mix Alpha стал четвертым по счету представителем флагманской серии Mi Mix, однако на момент публикации в свободной продаже его не было, и дату его релиза Xiaomi не называла. В начале июня выяснилось, что компания готовит к выходу модель Mi Mix 4, которая может вобрать в себя некоторые особенности Mi Mix Alpha. Смартфон, как пишет Gizmochina, может выйти до 2020 г., и его разработку курирует лично Ян Чжэ (Yang Zhe), новый вице-президент компании и ее директор по маркетингу в Китае. До перехода в Xiaomi Ян Чжэ работал в таких крупных компаниях, как TLC (владеет брендами BlackBerry и Alcatel) и Meizu.

Между тем, пока нет никаких доказательств, что Xiaomi планирует отказаться от разработки MIUI. В конце весны 2020 г. она начала распространение бета-версии MIUI 12 (релиз финального билда запланирован на вторую половину 2020 г.).

Дизайн оболочки MIUI

Кроме того, MIUI – это самый первый продукт Xiaomi, над которым она работает с момента своего основания в апреле 2010 г. Первый релиз MIUI состоялся в августе 2010 г., а свой первый смартфон под названием Mi 1 Xiaomi выпустила лишь спустя год, в августе 2011 г.

Windows Phone больше не конкурент

В последние годы мобильные ОС Microsoft Windows Phone и ее более современная версия Windows 10 Mobile были аутсайдерами рынка смартфонов, несмотря на то, что до выхода Apple iPhone в 2007 г. Windows Mobile (предшественница Windows Phone) занимала лидирующую позицию. Развитие этого направления корпорация прекратила в октябре 2017 г. выпустив обновление Windows 10 Mobile версии 1709, а техническая поддержка этого релиза была прекращена осенью 2019 г.

Плиточный интерфейс в различных версиях Windows 10

Согласно статистике ресурса StatCounter, доля Windows на мировом рынке мобильных ОС по состоянию на июнь 2020 г. составляла лишь 0,03% против 72,6% у Google Android и 26,7% у Apple iOS. Производители один за другим отказывались от выпуска новинок на базе ОС Microsoft, и в числе первых была компания Huawei, входящая в топ-5 крупнейших производителей смартфонов в мире. CNews писал, что в августе 2014 г. Huawei объявила о своем решении по приостановке выпуска гаджетов на Windows Phone, сославшись на то, что продавать их сложно и невыгодно. Впоследствии временная приостановка вылилась в полный отказ от Windows Phone.

Уровень популярности мобильных ОС Microsoft в 2020 году вплотную приблизился к нулю

В апреле 2020 г., как сообщал CNews, основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) лично признал, что его компания с треском провалилась на рынке мобильных операционных систем.