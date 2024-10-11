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«РОСА Хром» и ROSA Virtualization включены в перечень ПО отраслевого центра по импортозамещению в транспортной отрасли

ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», системный интегратор в области транспортной и информационной безопасности, объявил о расширении перечня отечественного программного обеспечения, рекомендованного для использования в транспортной отрасли в рамках программ импортозамещения. По итогам проведенных испытаний в отраслевой центр включены продукты компании НТЦ ИТ РОСА: операционная система «РОСА Хром» и система виртуализации ROSA Virtualization.

Этот перечень играет ключевую роль в обеспечении технологической независимости транспортной отрасли от иностранного программного обеспечения и соответствует требованиям программы импортозамещения. Согласно законодательству, российские транспортные компании при закупке программного обеспечения обязаны выбирать решения из этого перечня, что делает включение продуктов РОСА важным шагом на пути к цифровому суверенитету страны и подтверждает высокое качество создаваемого софта компанией.

Включение «РОСА Хром» и ROSA Virtualization в список рекомендованного ПО подтверждает их эффективность в сфере управления виртуальными средами и операционными системами, критически важными для стабильного функционирования транспортных предприятий.

ROSА Virtualization — это комплексное решение для виртуализации, которое включает в себя инструменты для создания, управления и мониторинга виртуальной среды. ROSA Virtualization служит отличной альтернативой VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и другим системам управления виртуализацией. Встроенные средства миграции позволяют перейти с популярных аналогов. ROSA Virtualization 2.1 является сертифицированным средством виртуализации четвертого класса защиты ФСТЭК, а также обладает сертификатом Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при Президенте Белоруссии.

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РОСА Хром — это операционная система для компьютеров и серверов. Она создана на основе собственного репозитория ROSA 2021.1. Репозиторий создавался более 10 лет в России и является одним из крупнейших в мире с более чем 35 тыс. приложений и компонентов. Визуально ОС «РОСА Хром» привычна для пользователей Windows. ОС сертифицирована ФСТЭК и добавлена в реестр отечественного ПО Министерства цифрового развития.

«Мы гордимся тем, что наши решения вошли в перечень рекомендованного ПО для транспортной отрасли. Это подтверждает, что отечественные разработки способны на равных конкурировать с зарубежными аналогами. Мы уверены, что наши продукты станут важным элементом в построении надежной ИT-инфраструктуры транспортных компаний России», - сказал Олег Карпицкий, генеральный директор компании РОСА.

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