У пользователей «Р-фона» появится облачное хранилище «Роса диск»

НТЦ ИТ «Роса» для «Р-фона» готовит «Роса диск» — облачный сервис, с помощью которого пользователи смогут автоматически синхронизировать файлы между устройствами. При этом пользователи сами смогут указывать папки, которые захотят синхронизировать с облаком.

Сервис будет реализован в виде приложения для операционных систем «Роса мобайл», «Роса хром», «Роса фреш» и «Роса кобальт». Также с сервисом можно будет работать в десктопной и мобильной веб-версии на любой операционной системе, включая Windows и Mac.

Для хранения своих файлов пользователям будет доступно до 10 ГБ, а в случае необходимости они смогут приобрести дополнительное место.

«Облачные сервисы значительно улучшают удобство и эффективность использования мобильных устройств, обеспечивая доступ к данным и приложениям независимо от времени и местоположения пользователя. Это важный элемент современных мобильных операционных систем, обеспечивающий удовлетворение потребностей пользователей в гибкости и мобильности», — отметил генеральный директор НТЦ ИТ «Роса» Олег Карпицкий.

«Р-фон» — это отечественный смартфон на платформе «Роса мобайл», никакая информация с которого не сможет «утечь» без ведома пользователя, будь то фотографии, документы, телефонный разговор или данные о местоположении, уверяют разработчики устройства.

Поверхностный монтаж плат «Р-фона», его заводская прошивка операционной системой «Роса мобайл» и полный выпуск смартфона стартовал 11 сентября в России на мощностях компании «Рутек» в Саранске. Чтобы конфиденциальность данных пользователей была максимальной, то есть смартфон был защищен от шпионских атак на данные пользователей, инженеры НТЦ ИТ «Роса», разработчика мобильной ОС, сами пишут драйверы для всех аппаратных компонентов смартфона.