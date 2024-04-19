В АРПП создан Комитет по развитию экосистемы российских мобильных продуктов

В Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» был создан Комитет по развитию экосистемы российских мобильных продуктов. Его возглавил гендиректор компании РОСА Олег Карпицкий. Соответствующее решение было принято на общем годовом собрании членов АРПП «Отечественный софт» 17 апреля 2024 г., проходившем в здании Общественной палаты России. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Цель комитета по развитию экосистемы российских мобильных продуктов заключается в создании и поддержке устойчивой и конкурентоспособной экосистемы мобильных приложений и сервисов, разработанных для российских мобильных операционных систем. Работа комитета будет направлена на уменьшение зависимости от иностранных технологий, повышение технологического суверенитета страны и стимулирование развития отечественной индустрии программного обеспечения. Комитет будет стремиться обеспечить поддержку разработчиков, стандартизацию продуктов, сотрудничество с производителями устройств и продвижение российских мобильных продуктов на внутреннем и международном рынках.

«Создание комитета поможет укрепить национальные мобильные технологии и увеличить их присутствие на внутреннем рынке, что в свою очередь способствует технологической независимости и развитию отечественной экономики», — сказал глава Комитета по развитию экосистемы российских мобильных продуктов АРПП и гендиректор компании РОСА Олег Карпицкий.

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НТЦ ИТ РОСА – разработчик российских ИТ-платформ для создания единого безопасного информационного пространства вокруг пользователя. Программные продукты компании закрывают все потребности бизнеса, госсектора и промышленных предприятий в создании единого цифрового пространства. В основе продуктовой экосистемы РОСА лежит защищенная, масштабируемая и оптимизированная для высоких нагрузок сертифицированная российская операционная система для компьютеров и серверов «РОСА Хром», ОС для мобильных устройств «РОСА Мобайл» и портативная ОС на флеш-токене «РОСА Барий». В портфеле разработчика — средства виртуализации, управление доменом, резервное копирование виртуальной среды, VDI, платформы управления операционными системами и гибридной виртуальной инфраструктурой.