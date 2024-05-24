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«Роса» и Комитет цифрового развития Республики Северная Осетия-Алания подписали соглашение о сотрудничестве

Подписано соглашение о сотрудничестве между Комитетом цифрового развития Республики Северная Осетия-Алания и Научно-техническим центром информационных технологий «Роса». Документ предполагает совместную работу по развитию экономики Республики Северная Осетия-Алания, созданию технических решений и реализации организационных мероприятий в области развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, включая инфраструктуру связи на территории республики.

Соглашение также направлено на создание устойчивых и благоприятных условий проживания и пребывания, а также на повышение деловой активности населения Республики Северная Осетия-Алания.

Со стороны Комитета цифрового развития Республики Северная Осетия-Алания соглашение подписал Даниил Гахов. Со стороны НТЦ «Роса» — генеральный директор Олег Карпицкий.

Даниил Гахов отметил: «Наше сотрудничество с компанией «Роса» откроет новые возможности для цифрового развития республики. Мы уверены, что совместные усилия приведут к значительным улучшениям в области информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, что, в свою очередь, положительно скажется на экономике и качестве жизни наших граждан».

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Олег Карпицкий сказал: «Мы рады начать сотрудничество с Комитетом цифрового развития Республики Северная Осетия-Алания. Наши технические решения и опыт помогут региону в достижении поставленных целей по развитию инфраструктуры связи и созданию благоприятных условий для деловой активности и проживания».

Соглашение вступило в силу с момента его подписания, и обе стороны уже начали разрабатывать дорожные карты по реализации намеченных инициатив.

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