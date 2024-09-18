Губернатору Ленинградской области представили российский смартфон «Р-Фон»

Губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко была продемонстрирована работа российского смартфона «Р-Фон», функционирующего на отечественной операционной системе «РОСА Мобайл». Об этом CNews сообщили представители АО «НТЦ ИТ РОСА».

«Р-Фон» — это смартфон, разработанный компанией АО «Рутек» и работающий на операционной системе «РОСА Мобайл», созданной АО «НТЦ ИТ РОСА». Устройство призвано обеспечить полную безопасность и эффективность коммуникаций в бизнесе, госсекторе и на промышленных предприятиях, создавая единое цифровое пространство.

В комплект входят все необходимые системные приложения: телефон, сообщения, браузер, галерея, часы, калькулятор и календарь. Особое внимание в «Р-Фон» уделено безопасности. Инженеры компании разработали собственные драйверы для чувствительных компонентов устройства, таких как Wi-Fi и Bluetooth, что исключает использование недекларированных возможностей и защищает смартфон от программных закладок в аппаратных драйверах. Это обеспечивает защиту данных и предотвращает возможность несанкционированного доступа или шпионажа за пользователем.

Технические характеристики «Р-Фон»: корпус с защитным стеклом Gorilla Glass 5, AMOLED-дисплей 6,7 дюйма с разрешением FullHD+, восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 2 ТБ. Основная камера имеет разрешение 50 МП с диафрагмой F/1.8, а фронтальная камера — 16 МП.

Генеральный директор АО «НТЦ ИТ РОСА» Олег Карпицкий: «Мы создали удобную, красивую, безопасную и функциональную российскую мобильную операционную систему, которая отвечает всем современным требованиям бизнеса и государства. Она обладает широким спектром сфер применения. Она используется как на гражданских, так и промышленных объектах».

«Р-Фон» доступен для покупки государственным и корпоративным заказчикам. В перспективе смартфон появится и на потребительском рынке.