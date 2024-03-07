РОСА представила платформу виртуализации ROSA Virtualization 3.0

НТЦ ИТ РОСА, российский разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения, представил новую версию платформы виртуализации – ROSA Virtualization 3.0. Новая версия предлагает улучшенные функции и возможности, оптимизируя управление и использование виртуальных машин. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

ROSА Virtualization — это комплексное решение для виртуализации, которое включает в себя инструменты для создания, управления и мониторинга виртуальной среды. ROSA Virtualization служит отличной альтернативой VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и другим системам управления виртуализацией. Встроенные средства миграции позволяют перейти с популярных аналогов.

Одним из ключевых нововведений ROSA Virtualization 3.0 является встроенная система безагентного резервного копирования и восстановления, позволяющая отказаться от использования сторонних решений. Такой подход обеспечивает непрерывность бизнес-процесса, минимизирует риски потери данных и позволяет сэкономить на покупке ПО других разработчиков.

Также в новой версии реализована система дедупликации и сжатия данных. Дедупликация позволяет обнаружить и удалить повторяющиеся данные, что значительно сокращает занимаемое пространство, позволяя сэкономить до 70-80% дискового пространства. Сжатие данных, за счет удаления избыточной информации и использования алгоритмов компрессии, в свою очередь дает возможность сэкономить до 30% пространства на дисках в зависимости от типа данных.

Также были проведены работы по устранению ошибок, повышению производительности, оптимизации кода и добавлению драйверов для новых устройств, что делает платформу более функциональной и надежной.

На установку базового варианта ROSA Virtualization требуется всего несколько часов. В основе решения лежит гипервизор первого типа, который устанавливается непосредственно на физический сервер без необходимости развертывания ОС. Система поддерживает работу до десятков тысяч виртуальных машин и может быть использована в дата-центрах различного масштаба, от небольших компаний до корпораций и государственных организаций.

Совместное использование серверных платформ и виртуализации позволяет компаниям более эффективно применять свои вычислительные ресурсы, улучшать отказоустойчивость и управлять большим числом виртуальных серверов. Это особенно полезно в больших и сложных ИТ-инфраструктурах, где требуется гибкость и масштабируемость.

ROSA Virtualization использует интегрированные средства защиты информации. Встроенные системы защиты закрывают семь из девяти обязательных требований, кроме межсетевого экранирования и антивирусной защиты. Однако эти задачи легко закрыть, благодаря интеграции существующих российских решений.

Предыдущая версия платформы ROSA Virtualization 2.1 является сертифицированным средством виртуализации четвертого класса защиты ФСТЭК, а также обладает сертификатом Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при Президенте Белоруссии.

НТЦ ИТ РОСА уже начала процесс сертификации нового релиза ROSA Virtualization 3.0 во ФСТЭК, который ожидается в III квартале 2024 г.

Олег Карпицкий, генеральный директор компании НТЦ ИТ РОСА: «Мы постоянно работаем над усовершенствованием наших продуктов, чтобы предлагать пользователям лучшие решения в сфере виртуализации. Новая версия ROSA Virtualization имеет ряд преимуществ, которые упрощают работу с платформой и повышают эффективность ее использования. Выпуская ROSA Virtualization 3.0, мы стремимся предоставить пользователям надежное и эффективное решение. Мы уверены, что наша новая платформа будет востребована как в коммерческих, так и в государственных организациях».

***

НТЦ ИТ РОСА – разработчик российских ИТ-платформ для создания единого безопасного информационного пространства вокруг пользователя. Программные продукты компании закрывают все потребности бизнеса, госсектора и промышленных предприятий в создании единого цифрового пространства. В основе продуктовой экосистемы РОСА лежит защищенная, масштабируемая и оптимизированная для высоких нагрузок сертифицированная российская операционная система для компьютеров и серверов «РОСА Хром», ОС для мобильных устройств «РОСА Мобайл» и портативная ОС на флеш-токене «РОСА Барий». В портфеле разработчика — средства виртуализации, управление доменом, резервное копирование виртуальной среды, VDI, платформы управления операционными системами и гибридной виртуальной инфраструктурой.