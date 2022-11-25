«Ред софт» выпустила крупное обновление «Ред ОС» 7.3

Компания «Ред софт» выпустила апдейт «Ред ОС» 7.3 стандартной редакции. Установочный образ включает в себя пакеты последних версий репозитория 7.3 с исправлениями, улучшениями и обновлениями безопасности, накопленными за 2022 г. Операционная система стала безопаснее, ярче и функциональнее. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Дизайн

Свежая «Ред ОС» 7.3 отличается новым дизайном рабочего стола – пользователям доступны две новые темы оформления с набором фирменных иконок. Выбрать оформление можно в окне настройки «Ред ОС», которое встречает пользователей при первом входе в систему. Окно настройки также знакомит пользователя с системой и позволяет выполнить первоначальную настройку. Здесь же можно установить «Яндекс браузер» — загрузка и установка в систему будут выполнены одним нажатием кнопки.

«Ред ОС» 7.3

Безопасность

За 2022 г. в пакетной базе репозитория 7.3 разработчики закрыли более 500 уязвимостей и опубликовали более 150 бюллетеней безопасности в базе уязвимостей. Для проверки установленной системы на наличие уязвимостей в репозиторий «Ред ОС» появился инструмент OpenSCAP – он проверяет установленные пакеты, сверяет с базой, формирует отчет о незакрытых уязвимостях в системе.

Функциональность

На этапе установки «Ред ОС» теперь доступна опция «Средства облачной настройки», которая установит пакет cloud-init. Это необходимо для автоматического конфигурирования «Ред ОС» в различных средах виртуализации, в том числе в системе РЕД Виртуализация. При первом запуске виртуальной машины с гостевой «Ред ОС» можно моментально задать имя виртуальной машины, выставить часовой пояс, прописать ssh-ключ для доступа в систему извне, настроить виртуальные сетевые карты, создать пользователя с заданным паролем, запустить скрипты настроек.

«Ред ОС» 7.3

Обновился и LiveUSB-образ «Ред ОС» 7.3. Данный дистрибутив можно запустить в Live-режиме и использовать для восстановления системы или ознакомления с функционалом «Ред ОС» без установки на диск. Непосредственно из Live-режима возможно установить «Ред ОС» в качестве основной операционной системы.

Среди других изменений в обновленном дистрибутиве «Ред ОС» 7.3:

- Ядро Linux версии 5.15.72;

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- Закрыты уязвимости «Boot Hole» и «Secure Boot Bypass 2021» в загрузчике GRUB;

- Решена проблема с определением видеодрайверов Intel UHD на этапе установки «Ред ОС» (обновлен пакет linux-firmware);

- GPG-ключ подписи пакетов «Ред ОС» установлен в системе по умолчанию и не требует установки при первом обращении к репозиторию;

- Предустановлен TLS-сертификат удостоверяющего центра Минцифры России для беспрепятственного и защищенного доступа пользователей к сайтам и сервисам государственных информационных систем (портал «Госуслуги» и др.), которые перешли на российские сертификаты;

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- Часовой пояс в установщике Anaconda – MSK (UTC+3), а для автоматического определения местоположения используется российский сервис GeoIP;

- В системе предустановлены пакеты orca, atop, gnome-disk-utility, а также драйверы rtw89 и rtl8821ce, исключены устаревшие версии openjdk - 1.6 и 1.7;

- Обновлены основные средства для работы с документами: LibreOffice 7.4.2.3, Thunderbird 102.4.0 и др.

Установочные образы «Ред ОС» опубликованы на сайте продукта на странице «Загрузки». Ранее выпущенные дистрибутивы также доступны в репозитории. Ознакомиться со всеми изменениями репозитория 7.3, накопленными за 2022 г., можно в «Базе знаний».