В AppMetrica появились «А/Б эксперименты»

Теперь в AppMetrica, сервисе для аналитики мобильных приложений, можно не только анализировать данные работы приложения, но и проводить А/Б тесты продуктовых и маркетинговых гипотез, а также сразу внедрять изменения в интерфейсе. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Благодаря новой функциональности AppMetrica разработчики приложений, продуктовые дизайнеры и маркетологи могут провести тестирование гипотез, определить влияние на показатели продукта, например, такие как ARPU, Retention, Time Spent, и на основании полученных данных принимать статистически значимые решения. Если показатели вырастут, изменение можно включить из интерфейса AppMetrica, и оно будет сразу видно всем пользователям приложения. Это сэкономит время на обновлении приложения в сторах.

В основе «А/Б экспериментов» лежит «Конфигурация флагов». Она позволяет задавать конкретные параметры тестирования: сделать флаг для нового рекламного баннера, раздела в интерфейсе и др. Флаги можно включать как на всех пользователей приложения, так и на конкретные сегменты. Например, показать спецпредложение для детских товаров тем, кто указал в профиле, что является родителем, или настраивать рекламные баннеры под конкретные маркетинговые акции.

AppMetrica умеет анализировать связи между разными собираемыми данными приложения, поэтому в рамках «А/Б экспериментов» можно проводить не только простые, но и сложные тесты с включением нескольких флагов и условий.

Начать пользоваться «А/Б экспериментами» и «Конфигурацией флагов» можно бесплатно. В тарифе Free доступны два одновременных A/Б теста с выставлением двух флагов. В расширенной версии можно настроить до 2000 различных флагов и до ста экспериментов одновременно.

«А/Б эксперименты» работают на базе технологии Varioqub — это отдельная SDK, интегрированная с платформой AppMetrica.