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«Яндекс» открыл исходный код SDK AppMetrica

«Яндекс» опубликовал исходный код SDK AppMetrica — аналитического сервиса для мобильных приложений. Теперь любой разработчик может провести аудит SDK AppMetrica, предложить улучшения и использовать фрагменты кода в своих проектах. Код распространяется по открытой лицензии MIT.

AppMetrica ежедневно обрабатывает данные более чем 60 тыс. приложений. С его помощью можно собирать статистику по источникам трафика, аудитории и сценариям использования, а также проводить A/B-тесты и управлять конфигурацией приложения. Опубликованный исходный код включает все функции SDK AppMetrica. Разработчики смогут использовать его в полном объёме и модифицировать под свои нужды с указанием авторства.

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Сервис AppMetrica соответствует международным стандартам ISO/IEC 27001. Это значит, что процедуры сбора и анализа данных с помощью AppMetrica отвечают международным регламентам информационной безопасности. Сервис соответствует требованиям App Store, Google Play и других магазинов приложений, а также использует только документированные возможности операционных систем. Это касается и выложенного в общий доступ исходного кода.

«Яндекс» последовательно публикует в открытом доступе свои технологии. Так, ранее компания выложила в open source исходный код «Метрики» — аналитического инструмента для оценки сайтов, код системы управления базами данных YDB, платформу для работы с большими данными YTsaurus, а также фреймворк для создания высоконагруженных приложений userver.

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