Разделы

ПО Системное ПО
|

Отечественная операционная система «Аврора» обновилась до версии 5.1.6

Компания «Открытая мобильная платформа» представила ОС «Аврора» версии 5.1.6. Актуальная версия операционной системы используется в биометрических решениях ведущих российских банков. Предложения участников банковского сектора учитывались при создании обновления, в частности, в «Авроре» появилась поддержка работы с проводной сетью — теперь мобильное устройство с «Авророй» можно подключить к внутренней сети по проводу с помощью переходника. Об этом CNews сообщили представители «Открытой мобильной платформы».

Версия 5.1.6 является LTS – релизом (веткой долгосрочной поддержки доверенной ОС «Аврора 5.1»). Улучшены пользовательский опыт взаимодействия с устройством, повышены стабильность работы ОС и безопасность. Релиз также дает новые возможности для разработчиков.

Основные изменения релиза ОС «Аврора 5.1.6»: улучшены механизмы и API для VPN-решений на основе обратной связи из проектов; учтено более 20 запросов на улучшения от партнеров и заказчиков; исправлено более 200 уязвимостей в ядре и системных компонентах ОС «Аврора»; появилась поддержка работы с проводной сетью. Теперь мобильное устройство с Авророй можно подключить к внутренней сети по проводу с помощью переходника; обновлен WebView на базе движка Chromium до версии 1.11.0.

CNews публикует первую карту заводов компьютерной техники в России
Импортонезависимость

В ОС «Аврора 5.1.6» реализована поддержка всех актуальных устройств: Byterg MVK-T2101, Kvadra KVADRA_T, Mashtab TrustPhone T1, Fplus T1100, Aquarius R380M/480M, Omega Dialog-S, Aquarius NS220 RH. Устройство Omega Dialog-S сертифицировано ФСБ России для вноса в категорированные помещения, что расширяет возможности для использования устройств с мобильной ОС «Аврора» в ПАКах сотрудников ФОИВ/РОИВ.

Релиз ОС «Аврора 5.1.6» подтверждает стремление «Открытой мобильной платформы» поддерживать высокий уровень безопасности, стабильности и функциональности своей операционной системы, отвечая современным требованиям b2g, b2b-рынков и актуальным требованиям регуляторов и пользователей устройств.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Антивирус в Windows помечает собственную СУБД Microsoft SQL как безнадежно устаревшую и неподдерживаемую

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Десятки тысяч серверов по всему миру под угрозой взлома из-за крайне опасной «дыры» в сверхпопулярной СУБД, которую не закрывают уже 13 лет

Платформы Kubernetes для крупного бизнеса 2025

Разработчик национальной ОС Северной Кореи открыл офис в России

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще