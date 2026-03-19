Apple ополчилась против приложений для вайб-кодинга. Vibecode и Replit запрещено обновляться через App Store

Корпорация Apple без лишнего шума запретила публикацию в App Store обновлений приложений для так называемого вайб-кодинга. По сообщению The Information, разработчики инструментов такого рода, например, Replit или Vibecode, могут добиться отмены решения о блокировке – для этого потребуется внести изменения во внутреннюю логику работы приложения.

Вайб-кодингом называют подход к разработке приложений или веб-сайтов практически без самостоятельного написания программного кода. Основную работу проделывает какая-либо большая языковая модель (LLM) на основе лишь пользовательского запроса (промпта), возможно, при участии ИИ-агентов, осуществляющих сборку готовой программы.

Для применения этого подхода, как правило, не требуется глубоких знаний в области разработки ПО, поэтому технология сразу же вызвала к себе значительный интерес публики, как только получить доступ к ней стало относительно просто. В довольно позитивном ключе о вайб-кодерах отзывался Линус Торвальдс (Linus Torvalds), «отец» Linux, ивестный резко отрицательным отношением к низкокачественным патчам для своего детища. Впрочем, по его мнению, вайб-кодинг пока допустим лишь в случае работы над проектами, не отличающимися большой важностью.

Unsplash - Mohammad Rahmani

Как рассказали The Information в Apple, пойти на введение соответствующих ограничений купертиновцев вынудило наличие определенных особенностей в некоторых приложениях, которые якобы нарушают условия пользования магазина App Store. В частности, его правилами запрещается размещение приложений, выполняющих код, который модифицирует функциональность других программ или их самих.

Нарушение правил App Store?

Представитель Apple в разговоре с изданием заявил, что компания не ведет целенаправленную борьбу именно с инструментами для вайб-кодинга. Однако, как отмечает MacRumors, ссылаясь на осведомленные источники, Apple была готова разрешить разработчикам Replit и Vibecode продолжить публикацию обновлений при условии, что в функциональность этих приложений будут внесены некоторые изменения. Так, необходимо было исправить механизм предварительного просмотра результатов компиляции сгенерированного ИИ кода, а от некоторых возможностей избавиться совсем.

Обосновывая резонность своих действий, Apple предлагает обратиться к параграфу 2.5.2 Руководства по проверке приложений Apple (App Store Review Guidelines) для модераторов App Store, который гласит: «Приложения должны быть самодостаточными, не должны считывать или записывать данные за пределами выделенной области контейнера, а также загружать, устанавливать или выполнять код, который добавляет или изменяет функции приложения, в том числе функции других приложений. Образовательные приложения, предназначенные для обучения, написания или тестирования исполняемого кода, могут в ограниченных случаях загружать код при условии, что он не будет использоваться для иных целей. К исходному коду такого приложения у пользователя должен быть полный доступ на просмотр и редактирование».

Другими словами, Apple запрещает загрузку или запуск исполняемого кода, который не был предварительно включен в исходный двоичный файл и не прошел модерацию. Каждое обновление кода требует повторного прохождения проверки команды модерации.

Как правило, если Apple выявляет несоответствие правилам App Store, она объясняет разработчикам суть нарушений. The Information утверждает, что и в данном случае компания поддерживала контакт с авторами приложений, в отношении которых были введены ограничения.

Что конкретно не устраивает Apple

Платформы вроде Replit при создании программы, как правило, выводят его интерфейс непосредственно в компонент WebView внутри оригинального приложения – именно это не устраивает Apple, отмечает MacRumors. Разработчики Replit скорректировали эту механику и ожидают реакции со стороны компании – теперь превью приложения отображается в отдельном окне внешнего браузера, например, Safari.

В случае с Vibecode претензии сводятся к наличию у инструмента возможности генерации приложений конкретно для запуска на устройствах Apple. Если разработчики согласятся ее исключить, ограничительные меры в отношении приложения будут сняты.

По сообщению The Information, вмешательство Apple способно негативно отразиться на удобстве и темпах развития инструментов для программистов, размещаемых в App Store. С момента последнего обновления в январе 2026 г. мобильное приложение Replit потеряло две позиции в рейтинге Apple наиболее популярных бесплатных инструментов разработчика, переместившись с первой строчки на третью. В Replit считают, что это частично обусловлено невозможностью обновлять программный продукт из-за запрета Apple.

Как отмечает MacRumors, инструменты вайб-кодинга могут вызывать у Apple некоторую озабоченность, поскольку позволяют пользователям создавать приложения, ориентированные на работу за пределами экосистемы App Store, а также являются потенциальными конкурентами Xcode, фирменной среды разработки Apple. Отдельные разработчики считают, что у Apple имеется стимул отвадить их от использования сторонних инструментов и мягко принудить к применению аналогов, предлагаемых корпорацией.