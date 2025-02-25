Приложение-шантажист скачали из Google Play более ста тысяч раз

Под видом средства для быстрого получения займов жителям Индии подсовывается вымогательское ПО, которое крадет личные данные и шантажирует пользователей.



Более 100 тысяч скачиваний

Эксперты фирмы CYFIRMA выявили и поспособствовали удалению из Google Play мошеннической программы, которая выдавала себя за финансовый инструмент, а на деле являлась средством вымогательства. К моменту удаления ее успели скачать из Google Play более 100 тысяч раз.

Приложение Finance Simplified представлялось средством получения быстрых финансовых займов, обещая привлекательные условия —минимум документов и так далее. Но затем с пользователя начинали требовать сумасшедшие проценты, а в качестве рычага давления использовались персональные данные, выведенные с устройства. Например, фотографии, которые дополнительно редактировались так, чтобы пользователь выглядел на них обнаженным.

При установке Finance Simplified (который эксперты окрестили также SpyLend) требует явно избыточного количества разрешений на доступ к данным и функциям устройства, в том числе, к контактам, логам звонков, СМС-сообщениям, фотографиям и географическому местоположению. Последнее используется для того, чтобы ограничить ареал атак: приложение нацеливается только на пользователей на территории Индии.

Google Вредонос, маскировавшийся под финансовый инструмент, скачан из Google Play более 100 тыс. раз

Остальные данные используются для давления на пользователя, особенно если те не выплачивают грабительские проценты.

Приложение крадет список контактов, журнал вызовов, СМС-сообщения (в особенности от банков), а также любые фото, видео и документы из встроенного накопителя и доступных внешних. Кроме того, оно каждые три секунды проверяет местоположение пользователя, данные о его прошлых перемещениях и IP-адрес.

Приложение также способно извлекать 20 последних текстовых сообщений, помещавшихся в буфер обмена, и историю займов, если таковая доступна.

В то время как эти данные используются для шантажа и вымогательства в отношении непосредственного пользователя, нельзя исключать, что эти сведения потом попадут в руки другим злоумышленникам и будут использованы повторно.

Невинные калькуляторы

По данным CYFIRMA, Finance Simplified использует довольно простой, но действенный трюк, чтобы обойти фильтры Google Play, — перенаправляет пользователя на внешний ресурс с помощью WebView, и предлагает скачать APK (архив приложения для Android), который хостится на сервере Amazon EC2. Таким образом, непосредственно в Google Play вредоносных компонентов нет.

Исследователи отмечают, что пользователям за пределами Индии выводятся безобидные финансовые калькуляторы, с займами никак не связанные.

«Любые приложения, связанные с финансами, необходимо проверять и перепроверять всеми возможными способами», — отмечает Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. «Подобные вымогательские приложения выглядят чем-то сравнительно новым, но 100 тысяч скачиваний - это явный «успех», а значит, недостатка в подражателях не будет».

Хотя приложение удалено из Google Play, исследователи выявили еще несколько APK, которые выглядят как варианты того же вредоноса. В частности, это KreditApple, PokketMe и StashFur. Не исключено, что их еще больше.