Вышло новое поколение российской мобильной ОС «Аврора» — 4.0

Компания «Открытая мобильная платформа» представила крупнейшее обновление мобильной платформы «Аврора». Релиз ОС «Аврора» с индексом 4.0 включил в себя около 300 улучшений, из которых более 40 – крупные нововведения.

Новая версия ОС «Аврора» 4.0

«Открытая мобильная платформа» выпустила новый релиз ОС «Аврора». В нем содержится около 300 изменений. В их основе – опыт реализации крупнейших проектов корпоративной мобильности, успешно проведенных в 2021 году. В результате улучшения затронули все составляющие мобильной инфраструктуры «Аврора»: средства обеспечения безопасности, пользовательский интерфейс, встроенные приложения, инструменты администрирования парка устройств и средства для разработки приложений.

В основе изменений – опыт реализации крупнейших проектов корпоративной мобильности, успешно проведенных в 2021 году

Особое внимание при разработке обновленной ОС «Аврора» 4.0 было уделено вопросам безопасности.Эшелонированная защита для противодействия различным видам атак включает механизм изоляции данных приложений друг от друга, предоставления гранулярного доступа к ресурсам мобильного устройства (микрофону, камеру, сети, средствам геолокации и т. п.), а контроль целостности программной среды теперь осуществляется не только при загрузке ОС, но и динамически, в процессе работы. Все устанавливаемые файлы и пакеты подписываются ключами разработчика и эксплуатирующей организации. Добавлено доверенное хранилище сертификатов.

Теперь абсолютно все пользовательские данные шифруются, что, в том числе, позволяет сохранить конфиденциальность данных в случае утери или кражи телефона. Реализован многопользовательский режим работы на одном устройстве – помимо учётной записи администратора можно создать до 6-ти пользовательских аккаунтов с собственными настройками рабочего окружения. Это делает возможным посменный сценарий работы на одном устройстве.

Изменения в интерфейсе

Значительные изменения коснулись и внешнего вида ОС «Аврора» и приложений. Новый системный шрифт лучше читается на экранах мобильных устройств разного размера. Он разработан одной из ведущих российских дизайн-студий и свободен от потенциальных лицензионных рисков. Большое количество начертаний дает разработчикам приложений свободу при реализации необходимого пользователям функционала.

Значительные изменения коснулись и внешнего вида ОС «Аврора» и приложений

Новый унифицированный дизайн-код иконок системных и внешних приложений обеспечивает единообразие пользовательского опыта. Появились новые элементы интерфейса, такие как кнопки с иконками и вкладки, что дает больше возможностей разработчикам ПО для ОС «Аврора».

Существенно обновились «Атмосферы» — средство персонализации интерфейса. Теперь выбор новой атмосферы влияет на все интерфейсные элементы, например, при выборе «осенней» атмосферы, весь интерфейс приобретет багряные оттенки. С помощью этого инструмента можно максимально просто брендировать «Аврору» в корпоративные цвета: достаточно разработать корпоративную атмосферу и применить ее через платформу управления «Аврора Центр».

Уведомления кардинально переработаны. Теперь это не просто отображаемый в верхней шторке текст, а полноценный инструмент реагирования на события и сообщения от приложений, которые могут содержать и текст, и иконки, и кнопки быстрого реагирования – ответа на письмо, например. В новом интерфейсе уведомлений можно выборочно управлять их отображением, «смахивать» жестами единичные или групповые сообщения.

Многочисленные комментарии пользователей были учтены в новой версии клавиатуры: появилась обводка кнопок, возможность регулирования положения клавиатуры на экране, изменен способ смены языка ввода, появился предиктивный ввод, автокоррекция слов и автоматическое пополнение словаря. Новая клавиатура облегчает взаимодействие с системой, упрощает общение в мессенджерах и веб-приложениях.

Особое внимание при разработке обновленной ОС «Аврора» 4.0 было уделено вопросам безопасности

Изменения в приложениях

Значительно улучшена работа интернет-браузера. Встроенный браузер использует для рендеринга страниц веб-движок Gecko версии 60, благодаря чему страницы отображаются более качественно, лучше поддерживаются современные стандарты создания и отображения веб-контента, включая WebGL, а реализация WebRTC сделала возможной проведение видеоконференций прямо в браузере. Кроме этого, появилась поддержка WebView, что позволяет разработчикам встраивать веб-контент внутрь нативного приложения. Для безопасной работы с государственными информационными ресурсами браузер обзавёлся поддержкой протокола ГОСТ TLS.

Обновился комплект встроенных приложений, среди которых отдельного упоминания заслуживают улучшения в приложениях «Почта», «Календарь» и «Файлы», а также «Документы», которые благодаря использованию LibreOffice 7 быстрее и качественнее отображают документы популярных офисных форматов любой сложности.

«Аврора Центр», платформа управления мобильными устройствами с ОС «Аврора» 4.0, обновлена до версии 3.0. Теперь из единой консоли администраторы корпоративной мобильности могут управлять устройствами как на «Аврора», так и на Android. Важные нововведения для администраторов крупного парка устройств включают средства быстрой активации под конкретный проект при первом старте устройства.

Новинки для разработчиков

Корпоративная и сертифицированная версии ОС «Аврора» теперь полностью унифицированы с точки зрения разработчика – у них единый SDK, идентичные поддерживаемые функции безопасности. Теперь приложения легко переносятся между версиями. В новой версии стала более прозрачной и удобной система подписи пакетов и их валидации при установке – теперь требуется только один сертификат разработчика, а ОС научилась самостоятельно определять сертификат в приложении и добавлять в перечень разрешенных. Эти нововведения существенно упрощают создание и сопровождение программного обеспечения для мобильной платформы «Аврора».

В ОС «Аврора» 4.0 разработчикам доступно множество новых интерфейсов программирования: WebView API для создания приложений, отображающих веб-контент; обновлённые API для разработки антивирусных и VPN-решений обеспечивают большую безопасность использования соответствующих инструментов; переработанный NFC-стек поддерживает новые технологические стандарты. Существенно переработанная криптографическая подсистема предлагает API, унифицирующий как взаимодействие криптопровайдеров с ОС, так и механизмы вызова этих криптопровайдеров сторонними приложениями.

«Новая ОС «Аврора» — это не просто новая версия. Это новое поколение российской операционной системы «Аврора», которая уже стала платформой для построения доверенной, независимой инфраструктуры в таких компаниях, как «Почта России», РЖД, «Интер РАО» и успешно отработала на 360 000 устройствах в ходе только что закончившейся Всероссийской переписи населения, — комментирует технический директор компании «Открытая мобильная платформа» Алексей Коган. — Создавая обновленную ОС «Аврора», мы во многом опирались на отзывы и рекомендации наших заказчиков, которые активно участвуют в становлении как наших решений, так и всего российского рынка корпоративной мобильности».

Сертификация ОС «Аврора» 4.0. уже начата. Ожидается получение сертификатов соответствия ФСТЭК России и ФСБ России в следующем году.

С новыми возможностями ОС Аврора 4.0 можно подробнее ознакомиться по ссылке или на вебинаре.