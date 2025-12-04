Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186449
ИКТ 14457
Организации 11220
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3536
Системы 26454
Персоны 80292
География 2981
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Романова Наталья


СОБЫТИЯ


04.12.2025 Внедрение ELMA365 в Национальную систему цифровой маркировки «Честный знак» 1
07.02.2017 Irdeto: 87% российских потребителей контента не осведомлены о противозаконности интернет-пиратства 1
07.02.2017 Решение Irdeto обеспечивает защиту контента для более чем 2 млн абонентов МТС в России 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Романова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Irdeto Access B.V. 38 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14195 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 502 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57220 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2951 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12711 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7694 1
Онлайн-опрос - Online survey - Онлайн-викторины - Quizzes - Конструктор тестов - Test Constructor 121 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 721 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21965 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13616 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 1
Irdeto 360 1 1
Irdeto Cloaked CA - Irdeto Cloaked Conditional Access - Irdeto Cloakware 4 1
Hulu - онлайн-кинотеатр 98 1
Apple iOS 8234 1
Google Android 14661 1
Братчикова Наталья 24 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14482 2
Россия - РФ - Российская федерация 156610 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4937 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2964 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6394 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 683 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7554 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10518 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17384 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404756, в очереди разбора - 733588.
Создано именных указателей - 186449.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще