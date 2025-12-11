Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187193
ИКТ 14495
Организации 11240
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26490
Персоны 80871
География 2987
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2745
Мероприятия 878

Сабуров Александр


СОБЫТИЯ


11.12.2025 Топ-7 внедрений российских СЭД. Рейтинг CNews Analytics 1
03.12.2024 РСХБ построил новое озеро данных на продуктах Arenadata 1
09.11.2023 Как наладить работу с данными и создать глобальную информационную экосистему? Кейс Россельхозбанка 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Сабуров Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 340 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Пикодата - Picodata 16 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 562 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3119 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8138 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5269 2
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 345 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2417 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4561 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6025 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 831 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18188 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 592 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12389 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7416 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23206 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2107 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 227 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 692 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73301 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57430 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3555 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1315 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4456 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13012 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1752 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 438 1
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 175 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2826 1
LSA - Latent semantic analysis - ЛСА - Латентно-семантический анализ 23 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7620 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5872 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5606 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 625 1
Apache Hadoop 447 2
РСХБ - Свое Фермерство - Свое Село 3 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 84 1
Apache Airflow 61 1
РСХБ-Автоматизация - RAISA - RSHB AI Systemsand Applications 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53465 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10317 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 638 1
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 119 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 919 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8385 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7277 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 764 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15134 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26017 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8378 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Учебный центр 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406873, в очереди разбора - 733262.
Создано именных указателей - 187193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще