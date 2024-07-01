В Merlion доступны блоки питания Azza мощностью от 550W до 850W с высоким КПД

В Merlion доступны блоки питания Azza мощностью от 550W до 850W с высоким КПД.

В мае компания Merlion анонсировала начало сотрудничества с производителем инновационных компьютерных корпусов и блоков питания тайваньского производителя Azza, став первым российским дистрибьютором. Позже объявила о поступлении на склад корпусов четырех дизайнерских линеек (Regis, Opus, Pyramid L, Cast) и пяти стандартных (Prime, Spectra, Celesta, Eclipse, Hive).

Сейчас сообщаем о доступности на складе модульных и немодульных блоков питания Azza ATX мощностью от 550W до 850W.

Всех их объединяет высокий КПД: модели имеют сертификаты 80 Plus Bronze и 80 Plus Gold, которые отображают уровень энергоэффективности блока питания. Устройства оснащены бесшумным вентилятором 120 мм с умным управлением (задняя кнопка управляет режимом RGB/режимом нулевой скорости вращения).

На борту корпуса расположены разъём для питания материнской платы 20+4 pin, а также пять или шесть разъёмов для питания SATA-устройств.