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Платформа виртуализации SpaceVM и программный модуль Mind Guard успешно прошли тестирование на совместимость

Разработчик «Даком М» и компания Mind Software подтвердили совместимость работы платформы для виртуализации SpaceVM с модулем Mind Guard.

Программный модуль Mind Guard предназначен для создания аварийных копий виртуальных машин, поддержания их в актуальном и консистентном состоянии, а также автоматизации процесса активации копии в случае аварии и необходимости быстро восстановить работоспособность безотносительно того, на какой платформе, облаке или гипервизоре работает ВМ. В Mind Guard реализованы различные интерфейсы управления, такие как централизованная графическая консоль управления и удобный полнофункциональный API, что существенно помогает инженерам в процессе настройки и контроля за виртуальными машинами.

Отказоустойчивость платформы виртуализации SpaceVM обеспечивается функцией высокой доступности (ВД), которая позволяет задавать индивидуальные параметры для каждой виртуальной машины (ВМ) на уровне кластера. Кроме того, система дает пользователю возможность задать роли для управления кластерами, хранилищами и/или сетями, поддерживает репликацию контроллеров в режиме Active/StandBy и инструменты резервного копирования базы данных контроллера. Это гарантирует сохранность критически важной информации.

Mind Guard позволяет расширить возможности платформы SpaceVM в части отказоустойчивости. Теперь пользователи платформы смогут дополнительно защитить виртуальные серверы, создавая аварийные копии в резервных сегментах инфраструктуры, в том числе в удаленных ЦОД или даже облаках. В Mind Guard уже автоматизировано выполнение основных этапов - создание непрерывной копии данных, мониторинг и управление состоянием, а также восстановления работоспособности объекта в случае принятия решения о задействовании резервного плеча. Предусмотрен удобный механизм интеграции с приложениями и связанными инфраструктурными сервисами для обеспечения более высокого уровня консистентности.

«Наше сотрудничество со SpaceVM нацелено на создание комплексного подхода к управлению и защите данных. Интеграция нашего инструмента в платформу SpaceVM позволит пользователям решать не только задачи устойчивости виртуальной инфраструктуры в случае отказов, но также может крайне эффективно применяться при реализации стратегии перехода на платформу SpaceVM из различных облаков или иностранных платформ, сохраняя возможность возврата в исходное состояние на протяжении всего процесса перехода», – сказал Антон Груздев, технический директор Mind Software.

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Цифровизация

Совместное решение позволит удовлетворить требования для большинства бизнес-приложений как в частном облаке, так и в гибридном облачном сценарии. Mind Guard обеспечивает непрерывное кроссплатформенное резервирование и автоматизированное восстановление работоспособности ресурсов минимальным временем недоступности. Такой интегрированный подход позволяет существенно снизить риски человеческого фактора в момент аварии и сократить время выполнение плана аварийного восстановление.

«Согласно исследованию Positive Technologies, в 2023–2024 гг. в России киберпреступники чаще всего нацеливались на промышленные предприятия, телекоммуникационные компании, госучреждения и IT-сектор. Почти 50% атак приводили к утечке конфиденциальной информации, а в 31% случаев нарушалась деятельность организаций. Эти цифры снова подтверждают острую необходимость надежной защиты данных. Интеграция SpaceVM и Mind Guard обеспечивает высокий уровень безопасности и стабильность работы с информацией, не жертвуя её доступностью», – сказал Алексей Мензовитый, директор по продукту SpaceVM компании «Даком М».

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