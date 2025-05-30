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Кострома Кристина
УПОМИНАНИЯ
|30.05.2025
|Минцифры устало вкладываться в «джунов» и потратит 36,27 млрд руб. на подготовку «сеньоров» 1
|20.02.2025
|На 48% увеличилось количество заказов товаров на витрине «Сделано в Москве» на Ozon 1
Кострома Кристина и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7595 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1444 1
|Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 274 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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