На 48% увеличилось количество заказов товаров на витрине «Сделано в Москве» на Ozon

Спрос на столичную продукцию продолжает расти: в 2024 г. количество заказов товаров, представленных на витрине «Сделано в Москве», увеличилось на 48% по сравнению с 2023 г. А число московских предпринимателей уже приблизилось к 1800, что на 15% больше, чем в 2023 г. Каждый из них обработал за год через маркетплейс в среднем 34 тыс. заказов. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

В 2024 г. ассортимент витрины «Сделано в Москве» превысил 1 млн позиций. В разделе можно найти более 25 категорий товаров — это аксессуары, одежда, мебель, детское питание, напитки, товары для дома и др.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома: «Одной из ключевых задач проекта «Сделано в Москве» является поддержка локальных брендов и увеличение их продаж за счет различных инструментов продвижения. Например, мы реализуем уже второй год подряд партнерские проекты на ведущих маркетплейсах. Так, за 2024 г. было продано более 370 тыс. товаров участников проекта «Сделано в Москве». В спецпроектах приняли участие более двух тысяч столичных компаний».

Самые популярные московские товары — средства для красоты и здоровья, книги, товары для дома, а также продукты питания. На количество покупок влияла сезонность: россияне сделали больше всего заказов на старте школьного сезона и перед новогодними праздниками. Активными покупателями товаров, созданных на территории Москвы, стали москвичи и жители Московской области, а также жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Краснодарского края.

Руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев: «Команда Ozon заинтересована в работе со столичными предпринимателями и видит в этом большой потенциал для роста. Витрина с московскими товарами была первой, которую мы запустили совместно с региональными органами власти в рамках нашего проекта “Сделано в России”. Так производители повышают узнаваемость своего бренда и еще быстрее развивают свой бизнес».

Ozon запустил проект по продвижению отечественных брендов в 2022 г. Сейчас на маркетплейсе представлены товары из 29 регионов страны. Разместить продукцию на витрине для дополнительного бесплатного продвижения может любой региональный бренд-производитель.