85% российских PR - специалистов используют нейросети в своей работе — результаты опроса

Всероссийский онлайн-опрос, организованный Высшей школой бизнеса НИУ ВШЭ и Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), проводился с 20 мая по 20 июня 2024 г. В опросе приняли участие свыше 400 директоров по маркетингу и PR, специалистов по массовым коммуникациям из 46 регионов России. Об этом CNews сообщили представители РАСО.

По результатам исследования «Искусственный интеллект в маркетинге и коммуникациях» 85% респондентов заявили, что постоянно используют искусственный интеллект (нейросети) в повседневной деятельности, планируют использовать 11%, не используют — всего 4%. При этом 40% респондентов собираются пройти курсы повышения квалификации по работе с ИИ-системами. А 67% уверены, что часть рабочих функций можно и нужно перекладывать на нейросети и не боятся, что ИИ полностью их заменит. Исключительно российскими нейросетями пользуются 31% опрошенных, исключительно зарубежными — 19%. При этом ровно половина опрошенных пользуется как зарубежными, так и отечественными системами. Свыше 60% респондентов применяют возможности искусственного интеллекта для генерации текстов и изображений. При генерации изображений наиболее востребованной задачей для нейросети оказалась подготовка новых изображений по конкретному запросу. При работе с текстами — написание простых текстов.

«В работе нашей бизнес-школы нейросети уже выполняют около 80% задач по генерации изображений для СМИ. Но тексты переложить на плечи искусственного интеллекта мы пока не можем. Из этой практики применения ИИ и родилась идея масштабного исследования, охватившего 14 ключевых отраслей российской экономики с географией от Крыма до Сахалина, реализованного в партнерстве с РАСО», — сказал Андрей Шаромов, PR-директор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

Леонид Хомерики, председатель комитета РАСО по цифровым коммуникациям, основатель агентства контент-маркетинга PR Company отметил, что исследование выявило важные тенденции в развитии отрасли. «Мы ожидали, что процент специалистов по связям с общественностью и маркетингу, использующих на постоянной основе нейросети, находится на уровне около 60%, однако в итоге увидели впечатляющую цифру – 85%», - отметил он. По его словам, исследование подтверждает, что поставленная Президентом России цель по массовому внедрению технологий искусственного интеллекта во все отрасли в текущем десятилетии активно выполняется в сфере маркетинговых коммуникаций.

«Нам, как вендору технологии, подобные исследования крайне важны. Мы видим качественный результат и фактуру, которую сможем использовать для развития GigaChat», — отметила Полина Гришина, руководитель направления развития бизнеса GigaChat, SberDevices. Она подробно рассказала о структуре нейросетевой модели Сбера, особенностях современных ИИ-сервисов, а также затронула перспективы развития генеративных моделей до стадии AGI (Artificial General Intelligence). С развитием этого направления у нейросетей появятся способности не только анализировать информацию, но и мыслить и действовать аналогично общему интеллекту человека.

«Одна из характерных особенностей «прорывных технологий» (disrupting technologies), которые переворачивают мир в том, что на старте они кажутся экспертам очень несовершенными. Так было с mp3 файлом: аудиофилы говорили, что качество звука абсолютно неприемлемо, но после появления mp3 плееров развитие пошло лавинообразно — и полностью изменило индустрию развлечений. В отношении нейросетей лавина уже запущена, неизбежно произойдет интеграция с бизнесом. Уже сейчас ИИ умеет многое, что может разгрузить специалистов в рутинных операциях, но часто нам мешают психологические барьеры», — сказал Сергей Скрипников, директор по связям с общественностью ОК РУСАЛ.

Дмитрий Комендантов, директор по работе с госсектором VK, обратил внимание коллег, что важно не только обучать сотрудников и обучаться, но и — со стороны компаний — давать возможности применять эти технологии и модернизировать устоявшиеся процессы с опорой на ИИ-инструменты. «Не стоит демонизировать или, наоборот, идеализировать ИИ. Безусловно, полученные с помощью нейросетей результаты человек должен проверять и критически оценивать», — сказал Дмитрий Комендантов. Он также отметил, что сейчас возможности искусственного интеллекта используются не в полной мере, и потенциал применения технологии гораздо шире. Так, помощники на базе нейросетей могут быть полезны не только для автоматизации рутины, но и для решения более комплексных задач: исследований, аналитики или разработки маркетинговых стратегий.

«Вышка — первый университет, который не только разрешил, но и приветствовал применение ИИ-технологий в подготовке студенческих работ. Безусловно, данная практика должна быть регламентирована, поэтому НИУ ВШЭ первым из российских вузов готовится к принятию Этического кодекса использования ИИ в образовании», — сказал Андрей Лавров, старший директор по коммуникациям НИУ ВШЭ.