С начала 2025 г. МТС заблокировала в Кузбассе на 70% больше спам-звонков

МТС с помощью антиспам-решения «Защитник» проанализировала количество нежелательных звонков жителям Кемеровской области за I квартал 2025 г. Объем заблокированных входящих от спамеров и мошенников в регионе за это время вырос в 1,7 раз. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольшую активность спамеры проявили в январе и марте 2025 г. В эти месяцы кузбассовцам чаще всего пробовали дозвониться с рекламой и опросами, напоминанием о долгах или предложением взять кредит. Одному абоненту в Кемеровской области с нежелательных номеров в течение трех месяцев пытались позвонить больше 7 тыс. раз. Это стало рекордной спамерской атакой на одного и того же человека.

«Защитник» анализирует входящие звонки на основе технологий Big Data и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование», «Возможные мошенники». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать – за него на них ответит робот. В среднем такой «диалог» длился не больше 14 секунд. А общая длительность несостоявшихся разговоров по итогам квартала составила 2 млн минут, что эквивалентно двум годам и восьми месяцам.

«Антиспам-решения помогают не только экономить время кузбассовцев, но и оградить от последствий телефонного мошенничества. Злоумышленники придумывают все новые схемы обмана. Мы в свою очередь постоянно совершенствуем способы защиты абонентов, используя, в том числе технологии искусственного интеллекта. Доля заблокированных нежелательных вызовов ежегодно растет значительными темпами, и мы будем продолжать эту работу», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.