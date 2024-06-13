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Продавцы на Ozon создали более 630 тыс. рабочих мест

Ozon опросил продавцов и узнал, сколько рабочих мест создают предприниматели.

Каждый пятый продавец работает в паре с одним сотрудником, 19% — с командами в два-три человека. У 18,5% предпринимателей трудоустроены от четырех человек и больше.

Расширить свою команду в течение года планирует треть продавцов. Более трети продавцов тратят на вознаграждение работников больше 80 тыс. руб. в месяц, каждый десятый — больше 500 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Ozon продолжает составлять портрет продавца на маркетплейсе. В апреле 2024 г. компания провела онлайн-опрос среди более чем 500 предпринимателей, которые более одного года работают на площадке, и узнала, как часто они прибегают к расширению штата своего бизнеса для работы на маркетплейсе.

С развитием бизнеса предприниматели нанимают сотрудников, чтобы масштабировать продажи и расти еще быстрее. 60% продавцов строят свой бизнес на площадке вместе с командой. Один из пяти предпринимателей нанял одного человека, еще одна пятая часть продавцов имеет два-три сотрудника, помимо владельца бизнеса. У 5% предпринимателей трудоустроены более 10 человек.

На зарплаты сотрудникам у 37% опрошенных уходит более 80 тыс. руб. ежемесячно. Каждый десятый выделяет на зарплаты более 500 тыс. руб. Эти цифры напрямую связаны с количеством сотрудников, нанятых работодателем, а также с тем, работают ли люди на полставки или полный рабочий день.

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Планы по расширению команды в 2024 г. есть у каждого третьего продавца. Из них 12% уже находятся в поиске новых сотрудников.

73% предпринимателей, которые уже работают с командой, рассказали, что нанятые сотрудники помогают со сборкой, упаковкой и доставкой товаров. Это 22% от общего числа опрошенных. Также часто нанимают специалистов по продвижению на маркетплейсах и бухгалтеров. Они помогают предпринимателям со стратегическим развитием бизнеса, в то время как большинство операционных задач забирает на себя сам маркетплейс.

Три четверти предпринимателей, которые привлекают сотрудников, арендуют для них офис. Оставшиеся команды работают полностью удаленно.

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