Исследование VK: 86% студентов стремятся познакомиться с будущими однокурсниками до начала учебы

VK Мессенджер и VK Education провели исследование и изучили ожидания первокурсников от студенческой жизни. Для 88% опрошенных хорошие отношения с будущими однокурсниками играют важнейшую роль в адаптации к новой среде. Три четверти респондентов испытывают положительные эмоции от перспективы новых знакомств. Об этом CNews сообщили представители VK.

Большинство первокурсников — 86% — хотят заранее узнать, с кем им предстоит учиться. Для этого они стараются найти информацию о будущих однокурсниках онлайн. Больше половины респондентов — 58% — признались, что изучают их профили в соцсетях и мессенджерах. 56% хотели бы предварительно пообщаться с будущими однокурсниками в групповых чатах, а 31% предпочли бы формат личной переписки. Половина респондентов хотела бы встретиться с будущими однокурсниками вживую до начала учёбы в неформальной обстановке. 43% опрошенных высказали пожелание, чтобы вуз организовал предварительную встречу.

Первокурсники утверждают, что могут сделать первые выводы о новых знакомых из онлайн-переписки. Для большинства важнее всего манера общения собеседника — 73% — и чувство юмора — 66%. На умение понятно доносить свои мысли обращают внимание 60%, на общую грамотность — 56%, а для трети респондентов важно знание и соблюдение сетевого этикета. Четверть первокурсников обращают внимание на заполнение и оформление профиля собеседника в соцсети или мессенджере, а также наличие фотографии на аватарке. При этом среди юношей-первокурсников значительно больше тех, кто ценит умение понятно излагать свои мысли: 76% против 58% у девушек. Первокурсницы более пристально оценивают оформление профиля собеседника: 29% против 22% у парней.

Опрошенные по-разному описывают свои чувства перед знакомством со студенческой жизнью. Интерес испытывают 79% респондентов, предвкушение — 68%, радость — 28%. Четверть опрошенных испытывают негативные эмоции: тревогу, стеснение и неуверенность (по 26%). 10% признались, что испытывают страх перед началом учёбы.

Тревожиться о предстоящей студенческой жизни больше склонны девушки: 31% против 19% среди юношей. А радость больше свойственна молодым людям — среди них её испытывает каждый третий, среди девушек — каждая четвертая. Стесняются больше всего первокурсники, поступившие на технические специальности — 33%, меньше всего — поступившие на естественно-научные, 16%. Страх меньше остальных испытывают гуманитарии — 6%.

Две трети респондентов (62%) считают, что скорейшей адаптации в новой среде помогли бы организованные вузом мероприятия для укрепления связей между студентами. 56% предпочли бы неформальные встречи с однокурсниками, половина хотела бы общаться онлайн, а 47% считают хорошим вариантом адаптации совместные учебные проекты.

Самым удобным каналом коммуникации для общения с будущими однокурсниками и преподавателями респонденты считают групповой чат курса в мессенджере — 54%. Вдвое меньше студентов — 27% — предпочтут общаться в личных чатах. Остальные делают выбор в пользу почты или офлайн-общения в вузе.

Онлайн-опрос был проведен в августе 2024 г. среди 1 тыс. зачисленных в вузы студентов.