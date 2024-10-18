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Смартфоны не стали для российских школьников инструментом цифрового обучения

Несмотря на повсеместное распространение смартфонов, они недостаточно применялись учителями в процессе обучения школьников, в том числе для развития у них цифровых навыков. Ирина Дворецкая, исследовательница из Института образования НИУ ВШЭ, изучила закономерности использования мобильных устройств учащимися 9-11 классов для обучения. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

С 1 сентября 2024 г. вступил в силу закон, который запрещает школьникам пользоваться мобильными телефонами в учебное время даже в образовательных целях. По данным СМИ, в 2023 г. более 80% родителей поддержали предложение запретить смартфоны на уроках в школе. Научный сотрудник Института образования НИУ ВШЭ Ирина Дворецкая проанализировала, как до этого момента использовали смартфоны российские старшеклассники и были ли задействованы учителя в работе школьников с цифровыми инструментами.

Для исследования проводился онлайн-опрос в городских и сельских российских школах среди учащихся 9-11 классов (более 20 тыс. мальчиков и девочек), у которых есть смартфоны. Исследование показало, что большинство старшеклассников не пользовались смартфонами для учебы. Почти 60% опрошенных либо совсем не использовали гаджеты, либо использовали их для работы с приложениями типа электронного дневника. При этом учителя не использовали учебные практики, способствующие развитию цифровых компетенций в классе. Чаще всего смартфон использовался как калькулятор или как инструмент для поиска информации. Продвинутых пользователей гаджетов, согласно исследованию, среди старшеклассников всего 7,34%.

Ирина Дворецкая отмечает, что в существующей фронтальной модели учебной работы смартфон действительно сильно отвлекает ученика от занятий. Однако полностью исключать гаджеты из образовательного процесса было бы неверно с учетом их повсеместного распространения и нарастающей цифровизации всех сфер жизни. В противном случае есть риск, что персональные мобильные устройства останутся для ребенка средством развлечения и общения, но не образования.

«C каждым годом появляется все больше новых пользовательских технологий (например, чат-боты с ИИ), запрет смартфонов в учебном процессе не поможет ребенку научиться ответственно и продуктивно их использовать», – сказала Ирина Дворецкая, научный сотрудник Института образования НИУ ВШЭ.

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Плодотворное использование мобильного устройства для активной учебной работы в проектном или исследовательском обучении позволяет школьникам не только успешно осваивать предметное содержание, но и развивать метапредметные навыки, то есть то, что должны уметь делать ученики, помимо знания школьных дисциплин: реализовывать свои образовательные интересы и потребности, решать различные жизненные задачи.

Проведенное исследование может помочь руководству российских школ оценить возможности интеграции персональной цифровой инфраструктуры в образовательные организации. Также полученные данные можно использовать для мониторинга прогресса и успеваемости различных групп учеников, разработки гибких траекторий обучения и индивидуальных учебных материалов в условиях развития искусственного интеллекта.

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