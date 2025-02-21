Телефонные мошенники пытались дозвониться до абонента МТС из Норильска более 22 тыс. раз

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Красноярского края за 2024 год. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использующих анализ Big Data, МТС за год заблокировала более 27 млн вызовов.

Со спам-предложениями за 2024 г. жителям Красноярского края чаще всего звонили в осенне-зимний период, особенно в декабре — на замыкающий месяц в году пришлось более 3 млн таких вызовов. В топ-15 городов России по количеству спам-звонков, пришедшихся на одного абонента, вошел Норильск — за 2024 г. спамеры пытались дозвониться норильчанину более 22 тыс. раз. Общий объем заблокированных нежелательных звонков в регионе превысил 11 млн минут, что составляет более 21 года несостоявшихся разговоров. Средняя длительность одного заблокированного вызова составила 12 секунд. Чаще всего жителям края пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями и опросами, коллекторы и организации по продаже товаров и услуг.

«Количество спам-звонков, обрушившихся на жителей Красноярского края, по сравнению с прошлым годом выросло практически в два раза — аферисты активно используют программы подмены, и вызовы могут поступать с разных телефонных номеров. Для того, чтобы противостоять уловкам мошенников, мы постоянно работаем над технологиями для защиты своих абонентов. Так, наши абоненты могут получать голосовые предупреждения от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Голосовой сигнал услышит только пользователь, принявший звонок, и примет решение — продолжать его или завершить», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Сервис «Защитник» анализирует входящие звонки на основе технологий Big Data МТС и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать, они будут заблокированы. Злоумышленник или спамер не дозвонится абоненту. Функция «Безопасный звонок» доступна во всех регионах присутствия МТС. Подключить ее можно в сервисе «Защитник» в приложении «Мой МТС».