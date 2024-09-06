Исследование: большинство детей смотрит видеоконтент на видеохостингах

«Дети Mail» (проект VK) и сервис «VK Видео» провели исследование среди родителей и изучили, как дети смотрят видеоконтент. Две трети респондентов (71%) рассказали, что их дети смотрят видео каждый день, а выбор контента преимущественно остается за самим ребенком.

По данным опроса, чаще всего дети смотрят видеоконтент на видеохостингах или в соцсетях – 42%. На втором месте по популярности телеканалы — их выбирают 28%. Каждый шестой (15%) родитель говорит о том, что дети чаще смотрят скачанные видео из интернета, у каждого десятого родителя дети отдают предпочтение просмотру видео в онлайн-кинотеатрах.

Половина родителей признались, что их дети сами решают, какой видеоконтент смотреть. Еще 30% включают контент, ориентируясь на вкусы ребенка, а 18% родителей выбирают видео по своему усмотрению.

Самым популярным типом видеоконтента среди детей стали российские мультфильмы и мультсериалы — об этом заявили 26% родителей. 21% респондентов назвали зарубежную мультипликацию самой любимой у своих детей. В каждой шестой семье дети предпочитают блогерский контент или развлекательные передачи и шоу. 10% родителей ответили, что их дети чаще всего смотрят образовательный контент.

45% родителей поделились, что их дети в среднем проводят 1-2 часа в день за просмотром видео. Для четверти опрошенных это время составляет 3-4 часа в день. 18% смотрят видео менее часа в день, а 12% родителей оценили среднее время просмотра видео их детьми в 5 и более часов ежедневно.

Чаще всего дети смотрят видео на телевизоре — 35%. Вторым по популярности является смартфон (28%), третьим — компьютер или ноутбук (21%). 15% выбирают для просмотра планшет.

Онлайн-опрос проводился на сайте «Дети Mail» с 27 августа по 4 сентября 2024 г. В онлайн-опросе приняли участие 1,4 тыс. родителей детей до 12 лет.

Ранее в «VK Видео» рассказали о росте просмотров контента для детей на 57% в первую неделю августа. Лидерами роста стали популярные детские мультсериалы и фильмы.