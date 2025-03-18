[Не]навязчивая мысль: каждый пятый россиянин фотографирует выключенные электроприборы перед выходом из дома

По данным опроса «Лаборатории Касперского» (онлайн-опрос проведен по панели OMI «Лабораторией Касперского» в конце 2024 г. среди респондентов в крупных городах России, всего опрошено 1,066 тыс. человек), 20% россиян перед выходом из дома делают фотографии выключенных утюгов, плит и других электроприборов. При этом 11% респондентов поступают так регулярно, а 9% — время от времени. Подавляющее большинство (95%) из них признают, что такие снимки помогают им чувствовать себя спокойнее вне дома. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

«Как правило, такие действия несут более глубокий психологический смысл по сравнению с их чисто бытовым значением. Так может проявляться страх перед непредсказуемостью жизни и желание её контролировать, потребность в безопасности. Например, как следствие подавленной агрессии или травматического опыта: когда важно, чтобы вновь не случилось что-то страшное. А ещё подобные манипуляции могут быть по причине внутреннего конфликта, если, с одной стороны, назрела потребность человека в изменениях, а, с другой — он их боится и чувствует угрозу для своего "я“. Такое поведение как часть цикла "тревоги — самоуспокоения“ связано со сложными психическими процессами, но люди их, как правило, не осознают. Да, это может немного снижать тревогу в моменте. Но снимки не решают проблему избыточного психического напряжения, поскольку не работают с его источником. В некоторых случаях это может быть частью симптомокомплекса ОКР или СДВГ. Однако не стоит заниматься самодиагностикой: лучше обратиться к врачу-психиатру — и быть готовым к тому, что понадобится не только психотерапия, но и фармакологическая поддержка», — сказала Марина Волкова, клинический психолог, редактор сервиса онлайн-психотерапии «Ясно».

При этом эксперты по кибербезопасности предупреждают: привычка хранить самые разные сведения в виде фотографий или скриншотов может быть небезопасной, особенно когда речь идёт о паролях и логинах от разных сервисов, а также о платёжных данных.

«Когда речь идёт о привычке фотографировать или делать скриншоты конфиденциальных данных, например логинов и паролей, — чтобы не забыть или не тревожиться — это может сыграть на руку злоумышленникам. Хранить секретную информацию в галерее смартфона или в текстовых заметках небезопасно. Например, недавно наши коллеги обнаружили новую вредоносную программу SparkCat. Она анализировала текст на изображениях в галерее заражённого смартфона. Если стилер обнаруживал нужные злоумышленникам данные, к примеру фразы для восстановления доступа к криптокошелькам, то отправлял атакующим картинку, — сказал Дмитрий Галов, руководитель Kaspersky GReAT в России. — Поэтому мы рекомендуем использовать для хранения секретных сведений и фотографий специальные программы — менеджеры паролей».