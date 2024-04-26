Почти две трети российских компаний продолжают использовать сервисы Microsoft

По сообщениям сразу от нескольких источников, опрошенных СМИ, компания Microsoft продолжает обновлять лицензии для российских корпоративных клиентов, несмотря на ранее объявленное решение о прекращении предоставления облачных услуг на территории России. Компания планировала остановить поддержку бизнеса после 20 марта 2024 г.

Слезаем с иглы зарубежных ИТ-систем

Более половины российских компаний почти 61%, продолжают использовать сервисы американской корпорации Microsoft. Об этом говорится в исследовании ИТ-проекта «Контур.Толк».

По словам респондентов, многие успешно перешли с иностранных почтовых сервисов, корпоративных мессенджеров, облачных хранилищ и систем видеоконференций на более надежные и безопасные альтернативы, в том числе и российские ИТ-продукты. Сервисы обеспечивают на апрель 2024 г. лучшую защиту данных и содействуют развитию местной цифровой инфраструктуры.

По информации ТАСС, 45% компаний все еще используют Windows, в то время как 14% - Microsoft Office. Также популярны облачное хранилище OneDrive и система управления данными Microsoft SQL Server, с долей 8% каждый. Однако, более половины опрошенных участников выразили озабоченность из-за возможного ограничения доступа к продуктам Microsoft и уже начали искать российские альтернативы.

За последние годы, по наблюдениям аналитиков, 57% компаний заменили хотя бы один иностранный сервис на российскую альтернативу. Результаты исследования «Контур.Толк» показывают, что опрошенные компании смогли заменить зарубежные почтовые сервисы - 27%, корпоративные мессенджеры - 19%, облачные хранилища - 12%, а также сервисы видеоконференций на - 10%. На апрель 2024 г. в опросе люди указали на сложности при поиске альтернатив операционным системам (ОС) для - 21%, а также трудности замены программ для удаленного доступа - 8%, и ИТ-систем управления базами - 6%.

«Опрос показал, что треть опрошенных находится на этапе перехода на отечественные сервисы на 26 апреля 2024 г. Одна из причин - высокие требования к продукту со стороны крупных компаний и согласование многочисленных критериев внутри разных подразделений. Вместе с тем бизнес старается подобрать комплекс решений от одного поставщика, чтобы оптимизировать затраты на интеграцию и поддержку решения», - сказал руководитель проекта «Контур.Толк» Павел Скрипниченко.

Это исследование, как передает ТАСС, проведенное в апреле 2024 г., включало онлайн-опрос среди 1,2 тыс. участников из разных российских крупных городов. Респондентами были представители разных уровней руководства и сотрудники разных отделов, представляющие различные виды предприятий и компаний в России.

Microsoft ушла, но не совсем

Корпорация Microsoft сначала объявило о блокировке для российских клиентов, но эта политика ведется не логично. Несмотря на истечение инициативной даты 20 марта 2024 г., российские пользователи продолжают получать обновления лицензий через определенные каналы продаж.

Microsoft предпринимает такие шаги, чтобы поддерживать свое присутствие на российском рынке и, возможно, в будущем возобновить активную деятельность там, учитывая свои интересы и намерения. Изначально планировалось, что блокировка облачных услуг и продуктов произойдет 20 марта 2024 г., но дата была перенесена на конец марта. Однако, по состоянию на 26 апреля 2024 г., конкретных мер к блокировке обнаружено не было.

Ограничения в доступе к программному обеспечению (ПО) для корпоративных клиентов, связанные с пакетом санкций Европейского Союза (ЕС) против России, принятых 19 декабря 2023 г., касаются ограничений на поставки ПО для бизнес-аналитики в Россию. Важно отметить, что эти меры не распространяются на продукты, предназначенные для индивидуальных пользователей.

В конце апреля 2024 г. несколько источников на рынке сообщили изданию ТАСС, что корпорация и после своего решения заблокировать облачные продукты в России продолжает продлевать лицензии российским корпоративным клиентам. В официальном, но еще не утвержденном списке блокируемых программ, представленном Softline, были многие популярные бизнес-приложения и инструменты для разработки. Этот список включает ПО для управления бизнес-процессами, корпоративного учета, автоматизации, бизнес-анализа, управления проектами и ИТ-средой, совместной работы, мониторинга сервисов, а также приложения для сотрудников и планирования ресурсов предприятия.

Присядем на дорожку

Microsoft объявила, что прекратит продавать свои продукты и услуги в Россию еще в марте 2022 г. Техногигант также прекратил продлевать подписки Microsoft 365 в августе 2023 г. Политическая среда вокруг России на протяжении нескольких лет была сложной и многослойной. Технологическим гигантам с февраля 2022 г. пришлось корректировать свои предложения в соответствии с законами.

Президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith) и генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) поделились мыслями о роли технологического гиганта в аппарате безопасности США. Microsoft использует искусственный интеллект (ИИ) для борьбы с дезинформацией, в том числе с российской дезинформацией о Ближнем Востоке. Регулирование и контроль технологий сложны, и действия Microsoft будут продолжать меняться с течением времени как по моральным соображениям, так и в целях соблюдения различных законов.