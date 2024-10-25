ДОМ.РФ и «Сколково» оценят цифровую зрелость девелоперов

ДОМ.РФ совместно с Фондом «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) запустил первый этап исследования рынка строительства и девелопмента для оценки цифровой зрелости российских компаний. Анализ позволит выявить лучшие практики по разработке и внедрению инноваций, определить наиболее актуальные проблемы в сфере цифровизации, а также осуществить обмен опытом в отрасли.

Масштабное исследование продлится до конца года, по его итогам будет сформирована методика, которая в дальнейшем будет применяться для оценки цифровой зрелости строительства. Одним из этапов станет серия фокус-групп с участниками девелоперско-строительной отрасли и онлайн-анкетирование.

«Первым этапом мы проводим онлайн-опрос представителей сферы строительства. В нём могут принять участие как компании-застройщики, которые только приступают к оцифровке внутренних процессов, так и крупные группы, имеющие богатый опыт цифровизации, а также подрядчики, технические заказчики и другие. В рамках фокус-групп планируется обсудить лучшие практики, процессы, где решения по цифровизации являются наиболее актуальными, барьеры и драйверы при внедрении «цифры» и критерии выбора инструментов», – подчеркнул и.о. генерального директора «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

Внедрение цифровых инструментов в строительной отрасли во многом связано с обязательным переходом на применение технологий информационного моделирования. По текущим оценкам ДОМ.РФ, ТИМ-решения сегодня используют не менее 26% застройщиков. Для нужд стройки доступно около 400 цифровых продуктов для разных этапов инвестиционно-строительного цикла, они содержатся в открытом реестре на портале наш.дом.рф.

«Цифровизация девелоперских компаний – ключевой фактор повышения эффективности всей отрасли. Сегодня цифровые инструменты позволяют существенно уменьшить сроки и стоимость строительства объектов по всей стране. Кроме того, цифровые методы контроля строительства обеспечивают лучшее качество возводимых объектов, что в конечном счёте, способствует повышению уровня жизни в новых жилых комплексах и кварталах», –рассказал Юрий Хаханов, директор по городским и строительным технологиям Фонда «Сколково».

Совместное исследование двух федеральных институтов развития позволит всесторонне оценить цифровую зрелость стройки, изучить особенности цифровизации различных этапов девелоперского цикла. Исследование будет открыто для всех желающих компаний отрасли, которые могут принять участие в удобном для себя формате: заполнение анкеты, участие в фокус-группах, проведение интервью. Итоги исследования и выявленные лучшие практики будут размещены в открытом доступе.

Пройти опрос можно по ссылке, подать заявку на участие в фокус-группах можно здесь.