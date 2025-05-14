Разделы

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

МТС обезопасила петербуржцев от 30 лет разговоров с мошенниками

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области за первые три месяца 2025 г. С помощью сервиса «Защитник» в регионе было заблокировано свыше 59 млн подозрительных вызовов. Общая их продолжительность составила более 15 млн минут, что эквивалентно 30 годам разговоров с потенциальными недоброжелателями. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Число заблокированных вызовов в Санкт-Петербурге и Ленобласти в I квартале 2025 г. выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Пик активности у мошенников и нежелательных звонящих пришелся на март 2025 г. Так, с одним жителем пытались связаться по телефону более 9000 раз. В основном петербуржцам звонили с навязчивой рекламой, предложениями от банковских, финансовых организаций и опросами. Реже всего горожанам досаждали такси и доставка товаров.

Денис Лобачёв, OpenYard: Вендорская поддержка воспринимается как необходимый элемент зрелого проекта
Цифровизация

«Активность мошенников на Северо-Западе растет, их схемы становятся все сложнее, поэтому важно совершенствовать технологии борьбы с ними, при этом нужно всегда включать критическое мышление и не поддаваться на уловки звонящих по телефону незнакомцев. Мы продолжаем развивать антиспам-сервисы на основе технологий Big Data и искусственного интеллекта для безопасности абонентов. Инструмент «Защитник» может определить недоброжелателя прямо во время беседы и предупредить принявшего звонок о потенциальной угрозе. Цифровой ассистент сам поговорит с мошенником и пришлет абоненту расшифровку беседы, сохранив и обезопасив его время личные данные, нервы и деньги», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

«Защитник» анализирует входящие звонки на базе Big Data и искусственного интеллекта. Алгоритмы присваивают номерам категории спама. Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать, они будут заблокированы. В остальных случаях сервис помечает входящие с незнакомых номеров цветами: красным — потенциальных злоумышленников, желтым — спам и зеленым — безопасные вызовы. При наличии информации в открытых источниках о названии звонящей компании эти данные абонент также увидит на экране.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В мире популярны IPD-платформы: приживутся ли они в России?

Российским промышленникам и энергетикам не дали частоты для 4G: Против выступил «Мегафон»

Максим Завьялов, K2 Cloud: Импортозамещение в финсекторе будет оставаться крайне актуальным ближайшие годы

Москвичей пугают проблемами с сотовой связью и интернетом

Илья Борняков, Itpod: Будущее систем хранения — это IP-сети, современные протоколы и понятный графический интерфейс 

5G-частоты в России пойдут с молотка по цене от 20 миллиардов

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153