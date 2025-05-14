МТС обезопасила петербуржцев от 30 лет разговоров с мошенниками

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области за первые три месяца 2025 г. С помощью сервиса «Защитник» в регионе было заблокировано свыше 59 млн подозрительных вызовов. Общая их продолжительность составила более 15 млн минут, что эквивалентно 30 годам разговоров с потенциальными недоброжелателями. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Число заблокированных вызовов в Санкт-Петербурге и Ленобласти в I квартале 2025 г. выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Пик активности у мошенников и нежелательных звонящих пришелся на март 2025 г. Так, с одним жителем пытались связаться по телефону более 9000 раз. В основном петербуржцам звонили с навязчивой рекламой, предложениями от банковских, финансовых организаций и опросами. Реже всего горожанам досаждали такси и доставка товаров.

«Активность мошенников на Северо-Западе растет, их схемы становятся все сложнее, поэтому важно совершенствовать технологии борьбы с ними, при этом нужно всегда включать критическое мышление и не поддаваться на уловки звонящих по телефону незнакомцев. Мы продолжаем развивать антиспам-сервисы на основе технологий Big Data и искусственного интеллекта для безопасности абонентов. Инструмент «Защитник» может определить недоброжелателя прямо во время беседы и предупредить принявшего звонок о потенциальной угрозе. Цифровой ассистент сам поговорит с мошенником и пришлет абоненту расшифровку беседы, сохранив и обезопасив его время личные данные, нервы и деньги», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

«Защитник» анализирует входящие звонки на базе Big Data и искусственного интеллекта. Алгоритмы присваивают номерам категории спама. Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать, они будут заблокированы. В остальных случаях сервис помечает входящие с незнакомых номеров цветами: красным — потенциальных злоумышленников, желтым — спам и зеленым — безопасные вызовы. При наличии информации в открытых источниках о названии звонящей компании эти данные абонент также увидит на экране.