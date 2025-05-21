В малом поселке на берегу Байкала появилась связь «МегаФона»

У сотни местных жителей и приезжающих на Байкал туристов появилась возможность выходить в интернет на скоростях 55 Мбит/с и совершать звонки в Мангутае Иркутской области. К началу летнего сезона «МегаФон» построил в поселке базовую станцию с поддержкой 4G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое оборудование обеспечивает стабильную мобильную связь и быстрый интернет LTE на всей территории Мангутая, а также близлежащего СНТ Железнодорожник. Теперь абоненты могут в любое время звонить родным и переписываться в мессенджерах, пользоваться банковскими услугами, проходить онлайн-обучение, работать удаленно, смотреть кино в интернете.

Кроме того, появление телеком-инфраструктуры позитивно скажется на развитии туризма в Мангутае. Поселок располагается на берегу Байкала в Слюдянском районе, между мысами Телеграфным и Муравьева-Амурского, рядом с Безымянной рекой и Веселой горой. Доехать сюда можно по железной дороге или трассе «Байкал», а остановиться на ночевку в гостевых домах. Отдыхающие теперь всегда будут на связи и иметь возможность выложить посты в социальные сети, посмотреть маршруты к природным локациям, прогноз погоды на дни отдыха или решить неотложные вопросы.

«МегаФон продолжает подготовку сети к летнему туристическому сезону. Мы расширяем зону покрытия LTE в местах особенно привлекательных для путешественников, таким образом инвестируя в развитие сферы гостеприимства Иркутской области. Сейчас же новая базовая станция была запущена в Мангутае. Местные жители, пассажиры поездов и электричек, туристы, следующие в Байкальск или Выдрино, получили стабильную связь, интернет и скорость загрузки до 55 Мбит/с», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Иркутской области Андрей Медведев.

Расширилась и зона обслуживания технологии VoLTE — цифровых звонков через интернет. Такая разработка позволяет звонить по телефону и параллельно сидеть в Сети, используя прежние скорости загрузки.