Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь
|

«МегаФон» запустил мобильный интернет в 11 населенных пунктах Приангарья

11 населенных пунктов Иркутской области впервые получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голосовой связи «МегаФона». Оператор провел работы в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства».

В программу «Устранение цифрового неравенства» вошли 11 населенных пунктов Иркутской области. Это Буреть и Каменка Боханского района, Харагун Заларинского района, Зорино-Быково Иркутского района, Новая Тельба Куйтунского района, Куйта Нукутского района, Хадай Ольхонского района, Саянское и Хандагай Черемховского района, Кулиш Чунского района и Солонцы Нижнеудинского района. Все населенные пункты относятся к категории малых, в них проживают от нескольких человек до тысячи.

Инженеры «МегаФона» настроили оборудование так, чтобы обеспечить в населенных пунктах оптимальную скорость интернета, равномерное покрытие сети и стабильный сигнал. Это не только открыло доступ к цифровым услугам, но и повысило уровень безопасности местных жителей, которые теперь могут оперативно обратиться за помощью, связаться с экстренными службами или получить онлайн-консультацию врача.

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза
Безопасность

«Мы продолжаем устранять цифровое неравенство в Приангарье, как за счёт строительства собственной инфраструктуры, так и благодаря совместной работе с другими операторами связи. В течение 2025 г. наши специалисты расширили покрытие сети «МегаФона» на 11 поселений. Теперь обладатели «зеленых» SIM-карт могут на комфортных скоростях пользоваться соцсетями и браузерами, дистанционно получать банковские и государственные услуги, общаться с близкими в мессенджерах», — сказал Андрей Медведев, технический руководитель «МегаФона» в Иркутской области.

Кроме того, клиентам оператора стали доступны цифровые звонки в сети 4G. Они отличаются от обычных тем, что соединение происходит практически мгновенно, а собеседника слышно чётко, без шумов, как если бы он находился рядом. При этом абоненты смогут одновременно говорить и пользоваться интернетом. Востребованность таких звонков подтверждает статистика аналитиков: в Иркутской области объём разговоров с повышенным качеством связи составляет более 70%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR

США хочет ужесточить ограничения на продажу в Китай оборудования для выпуска чипов, которое продавать пока не запретили

Устройства «Катюша» переходят на платы из российского текстолита

В России создали БПЛА для мониторинга пожаров и других чрезвычайных ситуаций

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

Иностранцы в России остаются без связи. Для них ввели период охлаждения

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще