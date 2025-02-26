Роспатент и «Корпорация МСП» запустили на платформе МСП.РФ новый сервис для бизнеса

Представители малого и среднего предпринимательства теперь могут воспользоваться на цифровой платформе МСП.РФ государственной услугой Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) «Регистрация товарного знака». Также планируется интегрировать в платформу сервис по использованию товарного знака. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

Запуск сервисов интеллектуальной собственности – это совместная разработка специалистов Роспатента и «Корпорации МСП» в рамках соглашения, которое было подписано в 2024 г.

«Расширяя возможности получения услуг Роспатента на цифровой платформе, мы совместно с ведомством запустили на МСП.РФ сервис, который помогает предпринимателям получить правовую охрану для используемых ими товарных знаков, что будет являться для них механизмом защиты своей интеллектуальной собственности. Пользователь цифровой платформы может получить пошаговую инструкцию, что именно ему нужно делать для регистрации товарного знака в отношении выпускаемой продукции или оказываемых услуг», – отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Пользователи платформы МСП.РФ смогут регистрировать свои товарные знаки в упрощенном режиме, быстро и без труда. Для этого не нужно будет переходить с платформы по различным ссылкам, так как все необходимое находится под рукой, на одной площадке.

«Роспатент развивает цифровую инфраструктуру для разработчиков и бизнеса, чтобы упростить и ускорить работу с интеллектуальной собственностью и нематериальными активами. Запуск и развитие наших сервисов на цифровой платформе МСП.РФ – очередной шаг в этом направлении. Помимо «Регистрации товарного знака», мы также планируем интегрировать сюда госуслуги для предоставления права использования товарного знака по лицензионному договору и продления срока действия исключительного права на товарный знак», – сказал руководитель Роспатента Юрий Зубов.

В настоящее время с помощью сервиса «Регистрация товарного знака» на платформе МСП.РФ можно подать соответствующую заявку. В дальнейшем появится возможность отслеживать статус ее рассмотрения в Роспатенте. В этот сервис на цифровой платформе также планируется добавить различные механизмы по защите и использованию товарного знака вплоть до реализации права на его применение по франшизе. Также, на МСП.РФ можно ознакомиться с каталогом проверенных франшиз и подать заявку на их приобретение.

Также субъекты МСП могут воспользоваться «Поисковой платформой Роспатента»: вести поиск по зарегистрированным товарным знакам и заявкам на них. Это исключает риск подачи заявки на товарный знак, схожий или тождественный ранее зарегистрированному иным лицом.

Новые возможности взаимодействия с бизнесом упрощают доступ к нашим государственным услугам, помогают надежно защитить инвестиции в собственный бренд.