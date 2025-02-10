Более миллиона россиян стали пользователями МСП.РФ за три года

Пользователями Цифровой платформы МСП.РФ, разработанной «Корпорацией МСП» и Минэкономразвития, за три года стали более 1,1 миллиона россиян – предпринимателей, самозанятых граждан и тех, кто планирует начать свое дело. Платформа обеспечивает полную поддержку бизнеса – от обучения и разработки инвестпроекта до получения мер поддержки, привлечения финансирования и поиска заказчиков. В течение трех лет к сервисам МСП.РФ предприниматели обращались более 7 млн раз. Об этом CNews сообщили представители АО «Корпорация «МСП».

Платформа МСП.РФ предоставила малому и среднему бизнесу в 89 регионах России доступ к мерам государственной поддержки в онлайн-формате. Регионы получили специальный доступ для обработки заявок. А введенный цифровой профиль предпринимателя позволил сделать формат поддержки проактивной, сама платформа предлагает бизнесу подходящие именно для него программы и меры.

За три года работы платформы МСП.РФ количество сервисов для предпринимателей выросло с восьми до более чем 30. Самые популярные – бизнес-обучение, получение региональных мер поддержки и бесплатная проверка контрагента. Самым востребованным финансовым сервисом стало получение микрофинансирования в государственных МФО, через который в 2024 г. малый и средний бизнес получил более 18,1 млрд руб. по средней ставке 7,5% годовых.

«О высоком интересе со стороны предпринимателей к МСП.РФ говорит ежедневный прирост в среднем 1,8 тыс. новых пользователей. В 2024 г. число самозанятых на платформе увеличилось более чем в два раза, а юридических лиц и ИП – более чем на 40%. При этом мы видим изменения по отраслям. При сохранении лидерства торговли, за последний год на 30% выросло количество МСП, занятых в обрабатывающей промышленности, строительстве, логистике, гостиничном бизнесе, сельском хозяйстве и здравоохранении. К 2030 году мы ожидаем рост количества пользователей платформы до трех млн человек», – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Почти четверть пользователей МСП.РФ из регионов с большим количеством предпринимателей и высоким уровнем цифровизации – Москвы, Республики Татарстан, Московской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. Наибольшие темпы прироста пользователей зафиксированы в Чеченской Республике, Республике Ингушетия, Республике Тыва, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Дагестан. В топ-5 регионов по числу заявок на региональные меры поддержки по итогам 2024 г. входят Республика Татарстан, Москва, Новосибирская область, Республика Крым, Нижегородская область.

Интерес к платформе со стороны мужчин (50,6%) и женщин (49,4%) сравнялся. Повозрастным критериям, наибольшее количество пользователей – в возрасте около 40 лет.

В 2024 г. обеспечена интеграция МСП.РФ с Федеральным порталом предоставления мер финансовой поддержки Минфина России. Благодаря этому предпринимателям стала доступна информация о государственных финансовых мерах поддержки – субсидиях и грантах. Кроме того, специальный «виджет» МСП.РФ с доступными мерами поддержки встроен в личном кабинете налогоплательщика и на портале «Госуслуг».