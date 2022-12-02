VK упростит верификацию бизнес-сообществ «Вконтакте» через Цифровую платформу МСП.РФ

Компания VK совместно с Цифровой платформой МСП.РФ, оператором которой выступает корпорация МСП, запускает тестирование упрощенной верификации бизнес-сообществ «Вконтакте». Благодаря авторизации на платформе предпринимателям не придется заново загружать сканы документов. При согласии на передачу данных, необходимая информация подтянется в заявку автоматически. Об этом CNews сообщили представители VK.

Верификация — это подтверждение подлинности страницы и гарантия того, что за ней стоит реальный человек или организация. Если такая проверка пройдена, то справа от названия группы появляется специальная отметка в виде синей галочки. Подтвержденные сообщества вызывают больше доверия у пользователей, и получают приоритет в поиске, за счет чего смогут получать больше органического трафика.

Подать заявку на верификацию можно в настройках сообщества. Возможность получить ее упрощенно появится автоматически во время заполнения формы, если в ней пользователь выбирает категорию «Бизнес» и тип «Юридическое лицо или ИП».

Для работы с платформой МСП.РФ необходимо, чтобы в профиле пользователя на «Госуслугах» был добавлен бизнес. После рассмотрения заявки у страницы появится значок подтвержденной организации.

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Упрощенная верификация будет доступна в веб-версии «Вконтакте». На первом этапе в тесте могут принять участие 50% сообществ. По итогам эксперимента программа может быть расширена на все сообщества социальной сети.