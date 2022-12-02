Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

VK упростит верификацию бизнес-сообществ «Вконтакте» через Цифровую платформу МСП.РФ

Компания VK совместно с Цифровой платформой МСП.РФ, оператором которой выступает корпорация МСП, запускает тестирование упрощенной верификации бизнес-сообществ «Вконтакте». Благодаря авторизации на платформе предпринимателям не придется заново загружать сканы документов. При согласии на передачу данных, необходимая информация подтянется в заявку автоматически. Об этом CNews сообщили представители VK.

Верификация — это подтверждение подлинности страницы и гарантия того, что за ней стоит реальный человек или организация. Если такая проверка пройдена, то справа от названия группы появляется специальная отметка в виде синей галочки. Подтвержденные сообщества вызывают больше доверия у пользователей, и получают приоритет в поиске, за счет чего смогут получать больше органического трафика.

Подать заявку на верификацию можно в настройках сообщества. Возможность получить ее упрощенно появится автоматически во время заполнения формы, если в ней пользователь выбирает категорию «Бизнес» и тип «Юридическое лицо или ИП».

Для работы с платформой МСП.РФ необходимо, чтобы в профиле пользователя на «Госуслугах» был добавлен бизнес. После рассмотрения заявки у страницы появится значок подтвержденной организации.

Сергей Белостоцкий, владелец продукта PIX BI: BI-системы — это не роскошь, а норма как для крупного бизнеса, так и для СМБ
Маркет

Упрощенная верификация будет доступна в веб-версии «Вконтакте». На первом этапе в тесте могут принять участие 50% сообществ. По итогам эксперимента программа может быть расширена на все сообщества социальной сети.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Взломан суперпопулярный менеджер паролей. Данные миллионов пользователей под угрозой

Популярный во всем мире файлообменник внезапно закрывается. Все пользовательские файлы будут утрачены

Госсертификаты шифрования для сайтов обретают в России силу закона

Преданный фанат торрентов едва не угодил в тюрьму, но смог «откупиться» своим компьютером

Российские стримеры спасены. Vk запустила портал с полноценной монетизацией на замену YouTube и Twitch

«Яндекс» перешел на поиск нового поколения. Он будет искать не только по сайтам, но и по сущностям

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Лучшие SSD емкостью 1 ТБ: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще