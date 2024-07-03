Более 5,4 млрд рублей получили за полгода предприниматели через онлайн-сервис микрокредитования на МСП.РФ

Свыше 5,4 млрд руб. привлек малый и средний бизнес за первые шесть месяцев текущего года через сервис «Подбор и получение микрофинансирования» на Цифровой платформе МСП.РФ. В онлайн-режиме предпринимателям было выдано более 2,2 тыс. микрозаймов, которые они направили на развитие своего бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

«По итогам шести месяцев этого года через онлайн-сервис микрокредитования наши предприниматели привлекли больше 5,4 млрд рублей. При этом размер микрозайма составил 2,4 млн рублей при средней ставке 7,4%. Это в 2-3 раза меньше размеров ставок при обычном банковском кредитовании, — сказал генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич. — Возможностями онлайн-сервиса уже воспользовались предприниматели 83 регионов, которые привлекали микрофинансирование на средний срок 2,6 года».

По объему микрокредитования через онлайн-сервис на МСП.РФ лидирует Иркутская область. В регионе было оформлено 135 выдач на общую сумму 412 млн руб. На втором месте Чувашская Республика — 89 выдач на 290,2 млн руб. Удмуртская Республика замыкает тройку лидеров, где осуществлено 120 выдач на 286 млн руб. В топ-5 субъектов России по этому показателю также вошли Республика Татарстан и Республика Крым (121 выдача на 283,9 млн и 110 выдач на 245 млн руб. соответственно).

«Важно, что основными пользователями онлайн-сервиса микрозаймов и получателями финансирования через него стали микропредприятия. На них за первые полгода пришлось около 83% объема выданных средств. Почти две трети из них получено для пополнения оборотных средств. Более 30% объема микрозаймов предприниматели брали на инвестиционные цели. Сферами деятельности заемщиков чаще всего являются торговля, услуги и производство (30,8%, 28% и 15,2% общего объема микрозаймов)», — сказал Александр Исаевич.

В настоящее время государственные (муниципальные) микрофинансовые организации ряда регионов при получении заявок через онлайн-сервис на Цифровой платформе МСП.РФ снижают проценты по микрокредитам. Акция называется «Минус % через сервис», в ней участвуют государственные МФО Астраханской, Воронежской, Калининградской, Московской и Саратовской областей, Хабаровского края, Удмуртской и Чувашской республик.

Напомним, сервис «Подбор и получение микрофинансирования» заработал в октябре 2023 года. Он предусматривает единый сокращенный пакет документов, срок рассмотрения до пяти календарных дней, исчерпывающий перечень оснований для отказа с указанием причин, подачу и отслеживание статуса заявки без посещения офиса ГМФО, проверку заемщика на стоп-факторы по 1,2 тыс. параметрам бизнеса.

Цифровая платформа МСП.РФ разработана и запущена «Корпорацией МСП» совместно с Минэкономразвития России. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин.