Сервис МСП.РФ по работе с маркетплейсами привлек более 20 тыс. предпринимателей

Сервис «Продажи на маркетплейсах и в соцсетях» появился на МСП.РФ в декабре 2023 г. Он помогает предпринимателям разобраться во всех тонкостях онлайн-торговли и наладить продажи в интернете как товаров, так и услуг. За короткое время он стал достаточно популярным среди пользователей МСП.РФ – с начала 2024 г. им заинтересовались порядка 20 тыс. предпринимателей. Об этом CNews сообщили представители «Корпорация МСП».

«Сервис «Продажи на маркетплейсах и в соцсетях» полезен для начинающих предпринимателей. Позволяет сэкономить вложения в открытие и развитие бизнеса. Здесь также можно узнать актуальные меры поддержки регионов по работе с маркетплейсами», – отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Так, предприниматели Новосибирской области могут оплатить всего 40% стоимости услуг по размещению на крупных маркетплейсах (в т.ч. за аналитику товарных категорий, регистрацию личного кабинета, загрузку товаров и пр.), остальные затраты возьмет на себя центр «Мой бизнес». Малому бизнесу из республик Мордовия и Чувашия помогут с сопровождением персональными кураторами от запуска онлайн-продаж до помощи на всех этапах ведения бизнеса на выбранной площадке.

Часть мер реализуется в определенные периоды. Платформа напомнит пользователю о начале подачи онлайн-заявок – для этого достаточно оформить подписку на уведомления.

Предприниматели могут найти на сервисе более 20 видео-лекций от экспертов площадок по важным вопросам, связанным с онлайн-торговлей, около 50 пошаговых инструкций, рассказывающих о различных полезных инструментах и помогающих избежать ошибок при их использовании, 18 специальных предложений от интернет-площадок.

Он также может быть полезен гражданам, заключившим социальный контракт, так как по законодательству можно направить до 5% полученной от государства денежной выплаты на размещение и продвижение своих товаров или услуг на торговых площадках в интернете – маркетплейсах, в сервисах размещения объявлений и социальных сетях.

Сервис «Продажи на маркетплейсах и в соцсетях» можно получить на цифровой платформе МСП.РФ, разработанной «Корпорацией МСП» совместно с Минэкономразвития России для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

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«Корпорация МСП» — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку инновационным субъектам МСП. «Корпорация МСП» оказывает также финансовую поддержку через «МСП Банк» и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. При помощи «МСП Лизинг», дочерней компании «Корпорации МСП», предприниматели получают доступ к лизинговому финансированию.